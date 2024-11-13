“القدس العربي” تسأل ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة: هل لاختطاف الآلاف من بيوتهم بمن فيهم الأطفال أي حساب عندكم؟- (فيديو)

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: طالب داني دانون ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة، في لقاء سريع مع ممثلي الصحافة المعتمدة بالمنظمة، الأربعاء، فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بالاستقالة، مدعيا أن أحد موظفي الوكالة شارك في عملية “طوفان الأقصى” يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وقام بخطف فتى إسرائيلي – كانت بجانبه والدة الفتى يليت ساميرانو- وزعم أن الوكالة “مخترقة من قبل حماس وغير قابلة للإصلاح”، مطالبا الأمم المتحدة أن “تطوي صفحة الأونروا وتنهي وجودها”.

وسألت “القدس العربي” دانون: هل تعترف بأن “هناك آلاف الفلسطينيين الذين اختطفوا من منازلهم وهم نائمون؟ وتم اختطاف بعض الأطباء، وحتى بعض مسؤولي الأمم المتحدة تم اقتيادهم من ملاجئهم. هل لهؤلاء أي حساب عندكم؟”.

رد ممثل إسرائيل: “لا، لا، ليس لدي علم بأي فلسطيني تم اختطافه”.

فقاطعته “القدس العربي”: “هناك 11 ألفاً منهم في المعتقلات، 400 منهم من الأطفال. هل تعترف بذلك”؟.

فقال دانون: “لقد طرحت سؤالاً، لذا دعني أجيب على سؤالك. نحن نلقي القبض على الإرهابيين. لقد ألقينا القبض على إرهابيي حماس الذين غزوا أو تعاونوا معها، وسنواصل ملاحقتهم. يسعدني أن أخبرك أننا نمضي قدما. نحن نمضي قدما. نحن نمضي قدما. حماس اليوم ليست كما كانت في 7 تشرين الثاني/ أكتوبر. لذلك لم يتم اختطاف أحد. الإرهابيون – إما أن نقضي عليهم أو نعتقلهم. إذا ألقينا القبض عليهم، فسوف يمثلون أمام المحكمة ويدفعون الثمن”.

وتابعت “القدس العربي: “وهل تنكر وجود 400 طفل في المعتقلات؟”، لكن السفير لم يجب وانتقل إلى صحافي آخر.

وأشار دانون إلى أن إسرائيل ستعمل مع منظمات أخرى أثناء عملية إعادة إعمار قطاع غزة. وقال إن أونروا تقدم فقط 15 في المئة من المساعدات. وادعى أن غزة ليست محتلة وأنه يتم تقديم مساعدات إنسانية ويتم التعاون مع بقية المنظمات الإنسانية. وقال إنه ليس في حالة حرب مع الأمم المتحدة،”لن يُسمح للأونروا بالعمل. فالمشكلة معها لم تبدأ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر. لقد حان الوقت لتخطي أونروا”.