“القدس العربي” تفتح ملف سرقة المساعدات في غزة.. العوائل تندد والأمن يحذر من مخطط إسرائيلي

غزة – “القدس العربي”:

شهدت الأيام القليلة الماضية توسعا مخيفا لعمليات النهب والسرقة لمخازن المساعدات التابعة للمنظمات الأممية والمحلية، التي تقدم خدمات لسكان قطاع غزة، مما ينذر بتردي الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر وأخطر في القطاع، الذي يعاني حصارا إسرائيليا خانقا دخل شهره الثالث، ما دفع أجهزة الأمن لتحذير أفراد العصابات باستخدام “القوة المفرطة” ضدهم.

سرقات منظمة

وما بين لصوص وأصحاب حاجة، تعرضت مخازن منظمات أممية لعمليات سطو، استخدم في بعضها الأسلحة النارية، جرى خلالها سرقة كميات قليلة من المساعدات كانت في تلك المناطق.

وأبلغ شهود عيان “القدس العربي” عن عدة حوادث وقعت مؤخرا في القطاع، كان من بينها سرقة مخازن في مدينة دير البلح وسط القطاع، وكذلك في مدينة غزة.

أبلغ شهود عيان “القدس العربي” عن عدة حوادث وقعت مؤخرا في القطاع، كان من بينها سرقة مخازن في مدينة دير البلح وسط القطاع، وكذلك في مدينة غزة

وذكر أحد الشهود أن عملية سرقة أحد المخازن في دير البلح تمت بسرعة كبيرة، وقال الشاهد وهو أحد سكان المدينة “في لحظات دخل عدد من الشبان إلى ذلك المخزن، وبعد لحظات بسيطة تضاعف العدد بشكل كبير بدخول مواطنين كانوا في المكان إلى المخزن وسرقوا ما بداخله”.

وأشار إلى أن حالة من الفوضى عمت المكان، فيما تشاجر مواطنون على البضائع التي جرى إخراجها، لافتا كذلك إلى أن كميات من المواد الغذائية أتلفت وسقطت على الأرض جراء التزاحم، وفي حديثه لـ “القدس العربي”، أشار إلى أن عملية السرقة كانت منظمة في البداية، من قبل أشخاص حصلوا على الكمية الأكبر من المواد المسروقة، قبل أن تعم الفوضى في المكان، بوصول سكان ونازحين عملوا على أخذ كميات من البضائع لأسرهم. هذا الشاهد وآخرون أكدوا أن البضائع التي نهبت من المكان، شوهدت في اليوم التالي تباع في أسواق المنطقة الوسطى، وبأثمان مرتفعة.

وحسب مسؤولين في منظمات إغاثة محلية، فقد أكدوا أن هناك مخازن طعام كانت تمد “المطابخ المجتمعية” التي تجهز يوميا وجبات ساخنة توزع على سكان القطاع في العديد من المناطق، نهبت وأن الأمر يهدد استمرار عمل هذه المطابخ، ما يسرع من تفشي المجاعة على نطاق أوسع، بعد أن باتت هذه المطابخ التي يطلق عليها السكان اسم “التكايا” مصدر الطعام الوحيد لأغلب الأسر.

شهود عيان

وفي مدينة غزة، تعرض مخزن إحدى المنظمات الاغاثية يقع في المنطقة الجنوبية الغربية لهجوم من إحدى عصابات السرقة، وقال خضر وهو أحد شهود العيان على الحادثة لـ “القدس العربي”، ويقطن على مقربة من المكان، إن العملية تمت ليلا حين شاعت فوضى في المكان، جراء تقدم إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في محيط شارع رقم 10 لمئات الأمتار، مما أجبر السكان والنازحين القاطنين هناك على الفرار، وقال إنه في نفس الوقت قام شبان من المشاركين في عملية السرقة بإطلاق النار في الهواء، ومن ثم اقتحموا مكان المخزن، وقاموا في البداية بسرقة ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات ومواتير كهرباء، وبعض المعدات المشابهة، فيما قام آخرون منهم بسرقة مواد غذائية.

وأضاف هذا الشاب الذي اكتفى بذكر اسمه الأول، خشية من تعرضه لملاحقة من هذه العصابات، إنه لم تمض سوى دقائق على الأمر، حتى تزاحم المواطنون في المكان، وأخرجوا ما فيه من مواد تموينية، وذهبوا بها إلى منازلهم وخيام نزوحهم القريبة، وحين تحدث عن الهجوم قال “الكل يخشى الاقتراب من المهاجمين في البداية، يمكن أن يطلق عليك الرصاص ويقتلك”، ويضيف “في هذا الوقت الموت ما له أي ثمن، والمعترض على السرقة يلزم مكانه خشية من العواقب”.

سجل مقتل أحد سائقي الشاحنات التي تقل مساعدات، حين تعرضت لهجوم وسط قطاع غزة قبل أيام، ويتحدث مواطنون عن حدوث إصابات واعتداءات كبيرة خلال عمليات السطو

وقد سجل مقتل أحد سائقي الشاحنات التي تقل مساعدات، حين تعرضت لهجوم وسط قطاع غزة قبل أيام، ويتحدث مواطنون عن حدوث إصابات واعتداءات كبيرة خلال عمليات السطو، وهي عمليات غابت منذ أشهر عن القطاع، خاصة خلال فترة التهدئة الأخيرة، وزادت مؤخرا بسبب نقص كميات المواد الغذائية وحاجة الناس المتزايدة للطعام، حيث تقوم فرق العصابات المنظمة على هذه الأفعال لكسب مال كثير، عند بيع المواد الغذائية بأثمان عالية.

وتؤثر هذه السرقات على أسر قطاع غزة، التي تعاني من الجوع، والتي كانت تنتظر الحصول على هذه المساعدات لتدبير أمور حياتها، ويقول إبراهيم النجار من جنوب قطاع غزة لـ “القدس العربي”، وقد اعتاد يوميا على الاصطفاف في طوابير أمام “تكايا” الطعام، إنه لم يحصل على أي سلة غذائية تشمل مواد معلبة وأرزا ومعكرونة وزيوتا منذ بداية الحصار الجديد على غزة، وقال إنه لم يعد في منزله أي كمية من الطعام، وإنه يخشى أن تتوقف “التكية” التي تحضر الطعام في منطقة سكنه غرب المدينة، بعد أن شهدت الكميات التي تقدمها للسكان تقليصا إضافيا، بسبب تزايد أعداد المحتاجين.

اعترافات خطيرة

ونقلت منصة “حارس” التابعة لأمن المقاومة عن مصدر أمني قوله إن الاحتلال يُشغل مجموعات مسلحة للسلب ونهب ما تبقى من مواد غذائية داخل مخازن الجمعيات والمؤسسات الدولية، بهدف تشديد المجاعة وزيادة الضغط على المواطنين، وأكد أن المقاومة تتابع عبر أجهزتها الأمنية ما يحدث، وأنها ستتخذ إجراءات رادعة خلال الساعات والأيام القادمة، ودعا العائلات لرفض كل من يثبت تورطه من أبنائها، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

وأعلن أن المقاومة ضبطت في حالات سابقة متخابرين، اعترفوا بأنهم سرقوا شاحنات مساعدات وبضائع بتوجيه من جهاز “الشاباك”، وبمرافقة طائرات “كواد كابتر”، لافتا إلى أن متخابرا آخر اعترف أن جهاز “الشاباك” الإسرائيلي طلب منه سرقة معدات وأجهزة تقنية من مقر قبل أن تقوم طائرة حربية بقصفه، وقال إن هذه المجموعات تهدف إلى زرع الفوضى والخوف في الجبهة الداخلية، وتشجيع الآخرين على السرقة بدافع سد الجوع، إلى جانب تنفيذ أعمال أمنية مثل كشف طريقة عمل الأمن وأماكن انطلاقه وتمركزه، وأعلن أن المقاومة والأجهزة الأمنية تدرس عرض ملفات المتورطين بجرائم السطو والسرقة المنظمة على هيئات الفتاوى الشرعية والقانونية، تمهيدًا لاتخاذ قرار بحقهم.

تنديد عائلي

هذا وقد لاقت حملات السرقة التي شكك أمن المقاومة في دوافعها تنديدا واسعا من قبل عوائل وفصائل غزة، وثمن المجلس الأعلى لعائلات غزة، هذه البيانات الصادرة عن العديد من العائلات، التي أعلنت موقفها الرافض والمستنكر لهذه التصرفات “المشينة”، وقال المجلس “إن الدور الأهم يقع على عاتق العائلات في متابعة أبنائها، ومنعهم من الانخراط في هذه الأفعال غير الأخلاقية وغير الوطنية”، ودعت جميع العائلات أن تفرز عددًا من أبنائها الملتزمين لحماية مخازن توزيع المساعدات في مناطق سكناهم، لضمان وصولها إلى مستحقيها دون تعدٍ أو سرقة، وطالب السكان بـ “التحلي بروح الوحدة والمسؤولية، والابتعاد عن الهلع والفوضى، التي تدفع البعض إلى سلوكيات غريبة عن عاداتنا”.