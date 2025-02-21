“القدس العربي” تفتح ملف مفقودي الحرب.. جرح مفتوح في ذاكرة الناجين ومركز مختص يشرع بالتوثيق

غزة – “القدس العربي”:

لا تزال عوائل غزة تعاني من ويلات الحرب التي شنتها دولة الاحتلال لأكثر من 15 شهرا، وبالرغم من سكوت أصوات المدافع، إلا أن أحزان العديد من العوائل التي تجهل مصير أبنائها إن كانوا أمواتا تحت ركام الأبنية المدمرة، أو أحياء في زنازين الاحتلال، تتجدد مع كل إشراقة شمس.

قصص الفقد

ولا يكاد يوجد حي أو شارع في قطاع غزة، إلا وتوجد فيه واحدة من بين الأسر التي تعاني من الفقد والاختفاء لأحد أفراد العائلة، بعد أن انقطعت أخبار بعضهم فجأة خلال الحرب، ومن ضمنهم أشخاص لا يعرف مصيرهم منذ الأسبوع الأول لتلك الحرب التي بدأتها إسرائيل يوم السابع من أكتوبر من العام 2023.

وتقول إحدى السيدات اللواتي فقدت أحد أبنائها في اليوم الأول للحرب، حين ذهب لمنطقة قريبة من الحدود، لمشاهدة الاشتباكات التي كانت تدور بين المقاومة وجيش الاحتلال، إنها منذ ذلك الحين لا تعرف أي خبر عنه، وتضيف في تصريحات لـ “القدس العربي”، وقد فضلت عدم ذكر اسمها، أنها راجعت وعائلتها مشافي قطاع غزة، لمعرفة إن كان نجلها قد نقل إليها بعد استشهاده، وأن أشقاءه تفقدوا جثامين شهداء وصلوا إلى المشافي، دون أن يجدوا شقيقهم من ضمنهم، تشير إلى أن آخر مرة شوهد فيها نجلها والبالغ من العمر 31 عاما، كانت عصر السابع من أكتوبر، وحينها حدثت عمليات إطلاق نار قرب المنطقة الحدودية، وقد فر من حوله من المكان، بدونه، وأن هؤلاء لم يجدوه في ذلك المكان بعد العودة إليه بعد أن هدأت الاشتباكات قليلا.

أحزان العديد من العوائل التي تجهل مصير أبنائها إن كانوا أمواتا تحت ركام الأبنية المدمرة، أو أحياء في زنازين الاحتلال، تتجدد مع كل إشراقة شمس

وتشير إلى أن مأساة الأسرة بسبب الفقد والغياب تتجدد يوميا، وأنها لم تنس ولدها ليوم، خاصة وأنها ترى أطفاله كل يوم وبينهم الأكبر ذو الخمس سنوات الذي لم ينقطع عن السؤال عن والده، لافتة إلى أن الأسرة كانت تذهب مع كل عملية إطلاق سراح أسرى، لسؤال المحررين إن كانوا قد رأوه في السجن، دون أن تحصل على إجابة حتى اللحظة، وبحسرة تقول هذه السيدة وهي في منتصف العقد السادس، إن عيونها وعيون زوجها لم تفارقها الدموع منذ ذلك الوقت، وإنها تأمل في معرفة مصير ابنها.

وأما الصحافية ميسون كحيل فقالت لـ “القدس العربي” إنها فقدت شقيقها الأكبر ماهر خلال الحرب، وقد تحدثت عن رحلة العذاب التي مرت بها الأسرة من لحظة نزوحها من مدينة غزة في يوم 13 أكتوبر 2023، برفقة أشقائها إلى مدينة رفح، حيث استمروا هناك حتى التهديد باجتياح المدينة، وذكرت أن شقيقها الأصغر رائد توجه بهم الى مدينة خان يونس، لافتا إلى أنه بعد أيام من إقامتهم في المدينة، اختفت آثار شقيقها الأكبر، ولم تجده العائلة التي بحثت عنه في كل مكان، بما في ذلك الذهاب للمستشفيات، كما قاموا بإبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن اختفائه، وتشير إلى أن عدم توفر وسائل النقل بالشكل المطلوب، دفع بأسرتها للتنقل مشيا على الأقدام، في رحلات البحث عن شقيقها المفقود.

14 ألف مفقود

والجدير ذكره أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر دشنت منذ اليوم الأول للحرب، خطوطا ساخنة، لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا أقارب لهم في الحرب، وتواصل الكثير من الأهالي مع اللجنة، لكن غالبيتهم لم يحصلوا على إجابات بسبب عدم الوصول إليهم من ضمن الضحايا، وعدم وجود رد إسرائيلي على طلبات اللجنة بخصوص المعتقلين.

وفي أوقات سابقة خلال أيام الحرب، كانت العوائل التي فقدت أبناءها دون معرفة مصيرهم، قد ألصقت صورا لهم في الشوارع، ونشرت أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت كل من يعرف عنهم شيئا التواصل معها على أرقام محددة، وكان من بين هؤلاء أطفال ورجال ونساء كبار في السن إضافة إلى الشبان.

ووفق الأرقام التي أوردها في وقت سابق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن هناك أكثر من 14000 مفقود في القطاع، مسجل منهم أكثر من 1500 بشكل رسمي، ومن بين هؤلاء من لا يزال تحت ركام المنازل المدمرة، وفي الطرقات والأماكن النائية، ومن بينهم من يعتقد أنه مغيب في السجون الإسرائيلية، وآخرون لا يعرف عن مصيرهم شيء.

وفي محاولة للكشف عن مصير هؤلاء المفقودين، جرى تأسيس “المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا”، بعد أن أفرزت “حرب الإبادة الإسرائيلية” على قطاع غزة، هذه الظاهرة، الذين تزايدت أعدادهم بمرور كل شهر، وأسس المركز منصة إلكترونية متخصصة بهدف توثيق وجمع البيانات وتسليط الضوء على المفقودين، ومعاناة ذويهم وتقديمها للجهات المعنية والرأي العام بمنهجية منظمة وفعالة.

يؤكد المركز أحد أهدافه تتمثل في توثيق بيانات المفقودين الفلسطينيين في الحرب على غزة، في جميع الأماكن، وتوفير قاعدة بيانات مركزية

وعلى صفحته الرسمية، يؤكد المركز أحد أهدافه تتمثل في توثيق بيانات المفقودين الفلسطينيين في الحرب على غزة، في جميع الأماكن، وتوفير قاعدة بيانات مركزية يمكن الوصول إليها بسهولة، ومساعدة الأهالي في البحث عن ذويهم المفقودين، والتعاون مع الجهات الحقوقية والإنسانية لتقديم المساعدة اللازمة، وكذلك تعزيز الوعي حول المفقودين عبر الحملات الرقمية والتقارير الدورية، من أجل الوصول إلى مجتمع فلسطيني خال من المفقودين، من خلال الكشف عن مصير كل مفقود، وتلقى عائلاتهم الدعم والمساندة.

أين اختفوا

ويستعرض الموقع الخاص بالحملة، شهادة محمد، أحد سكان مدينة رفح جنوب القطاع، الذي يبحث عن عمه إبراهيم الشاعر الذي اختفى منذ بداية مايو من العام الماضي، حيث يشير إلى أنهم لم يسمعوا عنه أو منه أي شيء منذ اختفائه، فيما تعيش عائلته حالة قلق بالغ، حيث تريد أن نعرف مصيره، ويقول “إذا كان قد مات، فأين جثته، نريد أن ندفنه ونصلي عليه، أم جرى اعتقاله”.

ويوضح محمد أن عمه حاول العودة إلى مسكنه في شرق رفح بعد أيام من مغادرته لتفقد منزل عائلته ومحاولة جلب بعض الأغراض التي لم تتمكن أسرته من نقلها أثناء القصف، وذلك بعد بدء جيش الاحتلال العملية البرية العسكرية ضد المدينة، لافتا إلى أنهم قاموا بتفقد المستشفيات، على أمل إيجاده بين المصابين، وأنهم قاموا بالاتصال بالشرطة والصليب الأحمر ولجان محلية، دون أن يعرفوا مكانه أو ماذا وقع له، وكغيرها من العوائل قامت أسرة هذا المفقود بنشر صوره على منصات التواصل الاجتماعي، على أمل أن يساعد ذلك في معرفة أي شيء عنه، لكن محاولات الأسرة باءت بالفشل.

ولا تعرف العوائل التي تعاني من الفقد، إن كان من بين الضحايا الذين أعادت جثامينهم سلطات الاحتلال في عدة مرات سابقة عبر الصليب الأحمر إلى قطاع غزة أبناؤهم المفقودون أم لا، خاصة وأن الجثث التي نقلت إلى القطاع، وهم لأشخاص أعدموا خلال عمليات التوغل البري وآخرون قرب الحدود، وصلت متحللة أو هياكل عظمية، وفي مرات سابقة تمكنت عوائل من التعرف على جثامين أبنائها المفقودين مما تبقى من ملابسهم أو مقتنياتهم، بعد أن تحللت أجسادهم.

وخلال فترات الحرب تلقى جهاز الدفاع المدني آلاف نداءات الاستغاثة من الأهالي، تناشدهم استخراج جثامين أطفالهم وذويهم من تحت الأنقاض، وقد عجزت الطواقم عن فعل الكثير، بسبب نقص الإمكانيات، ولا يزال الأمر قائما حتى بعد وقف إطلاق النار، وذلك بسبب تدمير الاحتلال حوالي 80% من إمكانيات الجهاز، حسب ما يؤكد الناطق باسم الجهاز محمود بصل.