“القدس العربي” توثق “مجزرة المكملات الغذائية” في غزة- (صور وفيديو)

غزة- “القدس العربي”: في مشهد يجسّد وحشية العدوان وعمق المأساة، ارتكبت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس مجزرة دامية وسط قطاع غزة، راح ضحيتها 17 فلسطينيا بينهم 10 أطفال وثلاث نساء، من عائلات أنهكها الجوع والحصار. فقد قصفت طائرة حربية إسرائيلية تجمعًا لمدنيين في مدينة دير البلح، أثناء وقوفهم في طابور أمام مركز خيري أملاً في الحصول على “مكمل غذائي” لأطفالهم الذين نالوا بدل الطعام شظايا الصواريخ والدمار.

An Israeli drone launches a missile at Palestinians walking on a street, next to a group of children with their mothers who were waiting to receive nutritional supplements in Deir al-Balah, in the center of the Strip. pic.twitter.com/mXHZQ7eyVZ — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) July 10, 2025

وقال شهود عيان إن مشهد جثامين الضحايا والمصابين كان صادما ومؤلما، إذ امتلأت ساحة المكان المستهدف ببقع الدماء والأشلاء. وفي مشهد يعتصر القلب، وُضِعَت جثامين أكثر من ستة أطفال فوق بعضهم البعض على عربة يجرّها حمار، وسار بها شبان تطوعوا لنقل الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى القريب، وقد غطت الدماء أجساد الأطفال الذين ارتخت أطرافهم وتجمدت نظراتهم في مشهد يقشعر له البدن.

بدلا من أن يحصل الأطفال والنساء على بعض المعلبات والمكملات الغذائية، تلقّوا نصيبهم من شظايا الصواريخ الإسرائيلية التي مزّقت أحشاءهم وأحرقت أجسادهم.

وقال أحمد م.، أحد المواطنين الذين كانوا بالقرب من الموقع المستهدف لـ”القدس العربي”: “فجأة سمعنا دوي انفجار ضخم، وتصاعد الدخان من المكان، فهرع الجميع إلى موقع القصف، وهناك شاهدنا المجزرة بأم أعيننا”. وأضاف: “متى ينتهي القتل والقصف؟ ذنب هؤلاء أنهم بحثوا عن لقمة عيش لأطفالهم… لا أحد في غزة يأمن على نفسه أو أسرته، لا في الشارع ولا في البيت… الموت يلاحقنا في كل مكان”.

وفي ساحة مستشفى شهداء الأقصى، تجمّع أهالي الضحايا، وبينهم عائلات نازحة تقيم في خيام مؤقتة. انتظر الأهالي بقلق لمعرفة مصير أبنائهم الذين خرجوا في ساعات الصباح الباكر بحثا عن مكملات غذائية، ليعودوا شهداء أو مصابين. وبجوار قسم الطوارئ، انهارت إحدى الأمهات على الأرض حين تأكدت من نبأ استشهاد طفلها في المجزرة، وبكت بحرقة وهي تردد اسمه.

“Oh dear mom, please forgive me” A child bids farewell to his mother who was killed in an air strike while waiting to receive nutritional supplements for her children in Deir al-Balah, in the center of the Strip. pic.twitter.com/5fPj8k8wcc — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) July 10, 2025

وأمام ثلاجة الموتى، تجمّع ذوو الضحايا. كان والد أحد الشهداء يبكي بحرقة وهو يردّد لمن جاءوا لمواساته: “شو ذنبه؟ إيش عمل؟”. في الداخل، رُصّت جثامين الضحايا من الأطفال والأشقاء الصغار جنبًا إلى جنب، وقد لُفّوا بالأكفان البيضاء، وودّعهم ذووهم وسط انهيار الأمهات من هول الفاجعة. وبدا على أجساد الضحايا آثار الحروق التي خلفتها شظايا الصواريخ، قبل أن يحملهم المشيعون على عجل إلى مقبرة المدينة الممتلئة بجثامين الشهداء.

ولم يكن المشهد داخل قسم الطوارئ مختلفا، حيث تعاملت الأطقم الطبية مع أعداد كبيرة من المصابين، بينهم أطفال، اضطر بعضهم للاستلقاء على الأرض لعدم توفّر أسرّة كافية للعلاج. وفارق عدد من المصابين الحياة خلال محاولات إنقاذهم، فيما غطت دماء الجرحى ممرات وساحة القسم.