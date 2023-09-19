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القدس المحتلة: قوات الاحتلال توزع منشورات تهديدية في بلدة العيسوية- (صورة)

منذ ساعة واحدة

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رام الله-“القدس العربي”: وزعت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، منشورات تهديدية في بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، خلال اقتحام العديد من المنازل في البلدة.

وأوضح عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية، أن قوات الاحتلال قامت بتعليق منشورات تهديدية في العيسوية، على جدران الأحياء والمنازل، كما اقتحمت المنازل وسلمت هذه المنشورات للعديد من السكان.

وجاء في المنشورات أن أهالي العيسوية “شاركوا في رمضان الماضي بأعمال شغب في الحرم الشريف، ونعلمكم بأننا لن نسمح بتكرار ما حدث من إخلال بالنظام ولن نتساهل، وسنعمل بكل الوسائل اللازمة للقضاء على خرق القانون”، كما حملت المنشورات اسم المسؤول لدى قوات الاحتلال عن المنطقة “الكابتن” ورقم هاتفه.

وكانت قوات الاحتلال قد قامت قبل يومين بتعليق منشورات مماثلة في شوارع بلدة جبل المكبر.

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