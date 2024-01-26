“القرصان الوسيم”.. يمني شبيه بممثل عالمي يروّج عبر تيك توك لفلسطين والحوثيين- (فيديوهات وصور)

خلال مقابلة في منزله في العاصمة صنعاء 18 يناير/كانون الثاني 2024- ا ف ب

صنعاء: من خلال نشره فيديوهات يظهر فيها محدّقًا بكاميرا هاتفه الجوّال على متن سفينة خطفها الحوثيون، أثار الشاب اليمني راشد الحداد ضجّةً على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط لترويجه للقضية الفلسطينية وهجمات المتمرّدين اليمنيين على السفن، بل أيضاً لشبهه الكبير بنجم هوليود تيموتيه شالاميه.

وقال الحداد، البالغ 19 عامًا، والذي وصفته الصحافة العالمية بـ “القرصان الوسيم”، لوكالة فرانس برس: “كنتُ أقدّم فيديوهات كوميدية”، لكن “عندما رأيتُ الأطفال في غزة كيف يعانون قرّرت أن أكون إلى جانب حركة “أنصار الله” (التسمية الرسمية للحوثيين) وأن أنشر لأجل فلسطين”.

وظهر الحداد في مقاطع مصوّرة التقطها بنفسه مع العلم اليمني أو الفلسطيني، على وقع أغانٍ شعبية حماسية أثناء زيارة الى سفينة غالاكسي ليدر، التي يحتجزها الحوثيون منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، لارتباطها برجل أعمال إسرائيلي، في حين يبقى مصير طاقمها مجهولًا.

راشد الحداد شاب يمني وصل للعالمية عبر وسائل التواصل وهمه الوحيد ايصال رسالته التضامنية مع #فلسطين.. اهمية التقرير انه عبر BBC صار العالم كله يا راشد والشجر والحجر وما في البحار والسماء يعلمون صدق مناصرتكم للقضية الفلسطينية حساب راشد @r42r43 pic.twitter.com/iJqL4aZb8X — Fadi Jouni (@fady_jouni) January 21, 2024

وتابع: “عندما بدأتُ حساب تيك توك، نشرتُ مقاطع للسفينة التي تم الاستيلاء عليها… وصل خلال أربعة أيام عدد المشاهدين إلى الملايين ووصل عدد (متابعي) الحساب إلى 40 ألفًا”.

الحداد: لستُ مهتمًّا بأن أكون مشهورًا لأنني وسيم، هناك ما هو أهمّ طبعًا، والأهم هو أن تكون قضيتنا الأساس فلسطين، أن نكون كلنا إلى جانب فلسطين

واكتسب الشاب الوسيم ذو الشعر المجعّد نوعًا من الشهرة، في وقت تتّجه أنظار العالم إلى المتمردين في بلده، الذين تعرقل هجماتهم على السفن حركة الملاحة في المنطقة الإستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

ومنذ أكثر من شهرين، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات في البحر الأحمر وبحر العرب على سفن تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة “حماس” وإسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

راشد الحداد شاب يمني عادي لا ينتمي لأي جهة سياسية بنى شهرته على مقاطع الفيديو الشخصية ولقبه متابعوه ومعظم الصحف الأجنبية بـ "الحوثي الوسيم".#راشد_الحداد #اليمن_ينتصر_لفلسطين #اليمن_قول_وفعل #البحر_الأحمر #وردنا pic.twitter.com/59DU9Qkf88 — Waradana News (@NewsWaradana) January 19, 2024

ولمحاولة ردعهم، شنّت القوّات الأمريكيّة والبريطانيّة، في 12 و22 كانون الثاني/يناير، ضربات مشتركة على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن. وينفّذ الجيش الأمريكي وحده، بين الحين والآخر، ضربات على صواريخ يقول إنها كانت معدّة للإطلاق.

وعلى إثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون باستهداف سفن أمريكية وبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافًا مشروعة”.

لستُ مهتمًّا بأن أكون مشهورًا

وشبّه ناشطون على شبكات التواصل الشاب اليمني بالممثل الفرنسي الأمريكي تيموتي شالاميه، الذي يؤدي دور البطولة في فيلم “وونكا” الموسيقي الخيالي، حتى أن بعضهم ذهب إلى حدّ إطلاق لقب “تيم-حوثي شالاميه” على الحداد.

وقال الحداد: “لم أتأثر بأنهم شبّهوني بهذا الممثل. طبعًا أنا فرحت في طريقة أخرى لأنني كسبتُ الكثير من الجماهير، وصرت أوصل لهم رسالة بأن يكونوا مع فلسطين”، مؤكدًا أنه تمكّن من إيصال “رسالة إلى الغرب لأن هناك الكثير من الأجانب تابعوني”.

شبهوه بنجم هوليوودي شهير، ولقّبته الصحافة العالمية بالقرصان الوسيم.. ما قصة صانع المحتوى الحوثي راشد الحداد؟ pic.twitter.com/IDxL11qTOe — TRT عربي (@TRTArabi) January 18, 2024

ويحرص الحداد على التأكيد أنه ليس حوثيًا، ويكتب تحت اسمه على حسابه على تطبيق “تيك توك”: “لسنا حوثيين… لكننا مع فلسطين”، رغم أنّه ينشر البيانات الصادرة عن الحوثيين، والتي تتضمن إجمالًا إعلان استهداف سفن وتحذيرات للولايات المتحدة وإسرائيل.

وتابع: “وصلتني عروض كثيرة لأقوم بعروض أزياء وإعلانات، لكنّني قررت أن أستفيد من الشهرة من أجل القضية الفلسطينية”.

وبينما كان يسير في أحد شوارع صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين منذ العام 2014، أثناء إجراء فرانس برس مقابلة معه، اقترب منه رجل وصافحه وطلب التقاط صورة “سيلفي” معه.

اشتهر الشاب اليمني راشد الحداد (19 عاماً) على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الفيديوهات التي ينشرها من على متن السفن التي يخطفها الحوثيون في البحر الأحمر. الحداد الذي أتم الشهادة الثانويّة، يقول في لقاء معه أن لا أحلام له في المستقبل فحياته "مغامرة كل يوم"، ولم يعلم بالشهرة التي… pic.twitter.com/3nVr48UxW7 — Daraj Media (@Daraj_media) January 19, 2024

وقال الحداد: “تمّ حظر حسابي على إنستغرام، الذي كان يتابعه سبعون ألف شخص بشكل نهائي، بحيث لا يمكن استرجاعه… وكذلك حسابي على فيسبوك في اللحظة نفسها لأنهما مرتبطان ببعضهما”.

وأضاف: “تمّ حظر ثلاثة حسابات لي على تيك توك، لكنني أنشأت حسابًا جديدًا. وما شاء الله ارتفع (عدد المتابعين) في 24 ساعة إلى أكثر من خمسة آلاف متابع”.

وحاليًا، بات يتابع حسابه على تيك توك أكثر من 31 ألف شخص.

وأردف الحداد: “لستُ مهتمًّا بأن أكون مشهورًا لأنني وسيم، هناك ما هو أهمّ طبعًا، والأهم هو أن تكون قضيتنا الأساس فلسطين، أن نكون كلنا إلى جانب فلسطين”.

(أ ف ب)