القرعة تسفر عن مواجهات متوازنة في دور الـ16 للدوري الأوروبي

نيون (سويسرا):- أجريت اليوم الجمعة قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

سبارتا براغ التشيكي ضد ليفربول الإنجليزي

أولمبيك مرسيليا الفرنسي ضد فياريال الإسباني

روما الإيطالي ضد برايتون الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي ضد رينجرز الأسكتلندي

فرايبورج الألماني ضد ويستهام يونايتد الإنجليزي

سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد أتالانتا الإيطالي

ميلان الإيطالي ضد سلافيا براغ التشيكي

كارباكا أجدام الأذربيجاني ضد بايرليفركوزن الألماني

(د ب أ)