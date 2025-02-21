القرعة تضع مانشستر يونايتد مع سوسييداد.. وفرانكفورت يصطدم بأياكس بدور الـ16 للدوري الأوروبي

نيون: أجريت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأوروبي.

وأسفرت قرعة دور الـ16، التي قام بسحبها النجم الإسباني السابق آريتز أدوريز، عن مواجهة ليست بالسهلة لمانشستر يونايتد الإنكليزي مع ريال سوسييداد الإسباني، فيما يصطدم آينتراخت فرانكفورت الألماني مع أياكس أمستردام الهولندي.

وجاءت قرعة دور الـ16 على النحو التالي:

أولمبياكوس اليوناني ضد بودو جليمت النرويجي

غلاسكو رينجرز الاسكتلندي ضد فناربخشه التركي

آينتراخت فرانكفورت الألماني ضد أياكس أمستردام الهولندي

أولمبيك ليون الفرنسي ضد ستيوا بوخارست الروماني

توتنهام هوتسبير الإنكليزي ضد ألكمار الهولندي

مانشستر يونايتد الإنكليزي ضد ريال سوسييداد الإسباني

لاتسيو الإيطالي ضد فيكتوربا بلزن التشيكي

أتلتيك بلباو الإسباني ضد روما الإيطالي

وتجرى جولة الذهاب بملاعب بودو جليمت وفناربخشه وأياكس وستيوا بوخارست وألكمار وسوسييداد وبلزن وروما، بينما تلعب جولة الإياب بملاعب أولمبياكوس ورينجرز وفرانكفورت وليون وتوتنهام ومانشستر يونايتد ولاتسيو وبلباو.

أما قرعة دور الثمانية فجاءت على النحو التالي:

الفائز من بودو جليمت وأولمبياكوس ضد الفائز من بلزن ولاتسيو

الفائز من ألكمار وتوتنتهام ضد الفائز من أياكس وفرانكفورت

الفائز من فناربخشه ورينجرز ضد الفائز من روما أو بلباو

الفائز من ليون وستيوا بوخارست ضد الفائز من سوسييداد ومانشستر يونايتد

وتلعب جولة الذهاب في هذا الدور بملاعب بودو جليمت أو أولمبياكوس، ألكمار أو توتنهام، فناربخشه أو رينجرز، ليون أو ستيوا بوخارست، في حين تقام جولة الإياب بملاعب بلزن أو لاتسيو، أياكس أو فرانكفورت، روما أو بلباو، سوسييداد أو مانشستر يونايتد.

ويلتقي في الدور قبل النهائي أحد أندية ألكمار وتوتنهام وأياكس وفرانكفورت، التي ستقام مباراة الذهاب على ملعب أي منها في هذا الدور، مع أحد أندية بودو جليمت وأولمبياكوس وبلزن ولاتسيو، الذي يستضيف أي منهم لقاء الإياب.

أما مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى، فيلعب أحد أندية فناربخشه أو رينجرز أو روما أو أتلتيك بلباو، الذي تجرى مباراة الذهاب على ملعب أي منها، مع أحد أندية ليون وستيوا بوخارست وسوسييداد ومانشستر يونايتد، الذي يقام لقاء الإياب على ملعب أي منهم.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 يوم 6 مارس/ آذار المقبل، فيما تجرى مباريات الإياب يوم 13 من نفس الشهر، كما تقام مباريات ذهاب دور الثمانية يوم 10 أبريل/ نيسان القادم، بينما تجرى مباريات الإياب يوم 17 من نفس الشهر.

وتلعب مباراتا ذهاب الدور قبل النهائي يوم أول مايو/ أيار المقبل، على أن تجرى مباراتا الإياب بعدها بأسبوع، بينما تلعب المباراة النهائية في 21 مايو/أيار أيضا على ملعب (سان ماميس) بمدينة بلباو الإسبانية.

وتأهلت ثمانية فرق بشكل مباشر من مرحلة الدوري إلى دور الـ16 بعدما احتلت أول ثماني مراكز في مرحلة الدوري وهي لاتسيو وأتلتيك بلباو ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وآينتراخت فرانكفورت وليون وأولمبياكوس وغلاسكو رينجرز.

ولحقت بها ثمانية فرق أخرى بعد الفوز في مباريات الملحق المؤهل لدور الـ16 وهي بودو جليمت وفناربخشه وأياكس أمستردام وستيوا بوخارست وألكمار وريال سوسييداد وفيكتوربا بلزن وروما.

(د ب أ)