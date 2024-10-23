سياسة | دولي

القره داغي يأسف لغياب منظمة دولية تحمي المظلومين في العالم

23 - أكتوبر - 2024

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

حجم الخط
6

إسطنبول: أبدى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي أسفه لغياب منظمة دولية تحمي المظلومين، وذلك في تعليقه على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وعدوانها على لبنان.

وأشار القره داغي، في إطار مشاركته بسلسلة فعاليات في مدينة قهرمان مرعش التركية مع رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش، إلى أن “إسرائيل الاحتلالية الصهيونية ارتكبت جميع أنواع الإبادة الجماعية بسبب إخفاق المسلمين في الاتحاد”.

وأثنى على دور تركيا وقطر في بذلهما قصارى جهودهما لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وطالب العالم الإسلامي بالاتحاد.

وقال رئيس الاتحاد مستنكرا: “مع الأسف، نعاني من غياب منظمة دولية تحمي المظلومين”.

وأضاف: “مع الأسف، نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية الكبرى فقدت قيمها وقوانينها”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تهاجم المسلمين فحسب، بل تهاجم أيضا منظمات الأمم المتحدة من وقت لآخر.

وأردف: “أدعو العالم الإسلامي بأكمله إلى الوحدة، دعونا نتحد، دعونا نوقف هذه الإبادة الجماعية”.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول مهند:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 12:37 م

    لماذا لا تدعو الى اقامه خلافه اسلاميه تحمي بلاد المسلمين !!!!!

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      أكتوبر 23, 2024 الساعة 5:55 م

      إنهم مسلمون فقط بالوراثة ✌️🇵🇸

  2. يقول سعدون القصيمي:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 1:11 م

    لن تكون أبدا إلا إذا عادت الخلافة على منهاج النبوة ولعودتها ثمن يجب أن ندفعه .. !

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      أكتوبر 23, 2024 الساعة 5:56 م

      ستعود الخلافة بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد هكذا بشرنا بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ✌️🇵🇸

  3. يقول عامر عريم:
    أكتوبر 24, 2024 الساعة 5:15 ص

    السلام عليكم وشكرا ً لهذا البيان.
    ارجو توجيه نداء عاجل للدول العربية والاسلامية لمطالبة الامم المتحدة من اجل قيام مجلس الأمن للامم المتحدة بواجبه لوقف الحرب الاسرائيلية على غزة وكذلك حث الولايات المتحدة الأمريكية على وقف ارسال الأسلحة إلى اسراءيلً وكذلك عدم عرقلة عمل مجلس الأمن للامم المتحدة لوقف الحرب الإسرائيلية على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

    رد
  4. يقول alaa:
    أكتوبر 24, 2024 الساعة 8:39 ص

    القره داغي شاهد علي الفساد والقتل ولم يقل كلمة حق او اعلن عن دفاعه عن المقاومه وتحفيز الشعوب عن الوقوف والدفاع عن اخواننا المكلومين وحسبنا الله ونعم الوكيل

    رد

أخبار ذات صلة

تسعة شهداء بضربة إسرائيلية ثانية على مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة- (صور وفيديو) 
منذ 5 ساعات
إيكونوميست: غزة باتت حربًا أبدية لإسرائيل وجحيمًا أبديًا لسكانها.. خطة الاحتلال الدائم مرهونة بترامب
منذ 15 ساعة
تكية وحيدة في تل الزعتر.. ملاذ آلاف الهاربين من المجاعة في غزة- (صور)
منذ 15 ساعة
بمجازر إسرائيلية.. استشهاد 44 فلسطينيا وإصابة وفقدان آخرين في قطاع غزة- (صور وفيديو)
5 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية