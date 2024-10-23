القره داغي يأسف لغياب منظمة دولية تحمي المظلومين في العالم

إسطنبول: أبدى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي أسفه لغياب منظمة دولية تحمي المظلومين، وذلك في تعليقه على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وعدوانها على لبنان.

وأشار القره داغي، في إطار مشاركته بسلسلة فعاليات في مدينة قهرمان مرعش التركية مع رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش، إلى أن “إسرائيل الاحتلالية الصهيونية ارتكبت جميع أنواع الإبادة الجماعية بسبب إخفاق المسلمين في الاتحاد”.

وأثنى على دور تركيا وقطر في بذلهما قصارى جهودهما لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وطالب العالم الإسلامي بالاتحاد.

وقال رئيس الاتحاد مستنكرا: “مع الأسف، نعاني من غياب منظمة دولية تحمي المظلومين”.

وأضاف: “مع الأسف، نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية الكبرى فقدت قيمها وقوانينها”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تهاجم المسلمين فحسب، بل تهاجم أيضا منظمات الأمم المتحدة من وقت لآخر.

وأردف: “أدعو العالم الإسلامي بأكمله إلى الوحدة، دعونا نتحد، دعونا نوقف هذه الإبادة الجماعية”.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)