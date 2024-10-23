القره داغي يأسف لغياب منظمة دولية تحمي المظلومين في العالم

إسطنبول: أبدى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي أسفه لغياب منظمة دولية تحمي المظلومين، وذلك في تعليقه على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وعدوانها على لبنان.
وأشار القره داغي، في إطار مشاركته بسلسلة فعاليات في مدينة قهرمان مرعش التركية مع رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش، إلى أن “إسرائيل الاحتلالية الصهيونية ارتكبت جميع أنواع الإبادة الجماعية بسبب إخفاق المسلمين في الاتحاد”.
وأثنى على دور تركيا وقطر في بذلهما قصارى جهودهما لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وطالب العالم الإسلامي بالاتحاد.
وقال رئيس الاتحاد مستنكرا: “مع الأسف، نعاني من غياب منظمة دولية تحمي المظلومين”.
وأضاف: “مع الأسف، نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية الكبرى فقدت قيمها وقوانينها”.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تهاجم المسلمين فحسب، بل تهاجم أيضا منظمات الأمم المتحدة من وقت لآخر.
وأردف: “أدعو العالم الإسلامي بأكمله إلى الوحدة، دعونا نتحد، دعونا نوقف هذه الإبادة الجماعية”.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
(الأناضول)
لماذا لا تدعو الى اقامه خلافه اسلاميه تحمي بلاد المسلمين !!!!!
إنهم مسلمون فقط بالوراثة ✌️🇵🇸
لن تكون أبدا إلا إذا عادت الخلافة على منهاج النبوة ولعودتها ثمن يجب أن ندفعه .. !
ستعود الخلافة بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد هكذا بشرنا بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ✌️🇵🇸
السلام عليكم وشكرا ً لهذا البيان.
ارجو توجيه نداء عاجل للدول العربية والاسلامية لمطالبة الامم المتحدة من اجل قيام مجلس الأمن للامم المتحدة بواجبه لوقف الحرب الاسرائيلية على غزة وكذلك حث الولايات المتحدة الأمريكية على وقف ارسال الأسلحة إلى اسراءيلً وكذلك عدم عرقلة عمل مجلس الأمن للامم المتحدة لوقف الحرب الإسرائيلية على الشعبين الفلسطيني واللبناني.
القره داغي شاهد علي الفساد والقتل ولم يقل كلمة حق او اعلن عن دفاعه عن المقاومه وتحفيز الشعوب عن الوقوف والدفاع عن اخواننا المكلومين وحسبنا الله ونعم الوكيل