القره داغي يدعو للتوحد وعدم ترك لبنان وغزة “فريسة” لإسرائيل- (تدوينة)

إسطنبول: أكد رئيس اتحاد علماء المسلمين على القره داغي، الاثنين، أنه لا يجوز ترك لبنان أو قطاع غزة “فريسة سهلة” للاستهداف الإسرائيلي، داعيا إلى “الوقوف صفا واحدا ضد ما يفعله” رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و”جماعته المتطرفة”.

ومنذ صباح الاثنين قتل 100 شخص وأصيب أكثر من 400 آخرين جراء “أوسع وأعنف” غارات جوية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بموازاة حرب إسرائيلية مدمرة متواصلة على قطاع غزة.

وقال القره داغي في بيان: “ما يحدث في لبنان اليوم هو اعتداء سافر على أرض وشعب، وتدمير لمنازل الناس، وقتل للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء”.

وأضاف أنه “جزء من سياسة نتنياهو وجماعته اليمينة المتطرفة لتوسيع إسرائيل، لتشمل القدس والضفة وغزة وجزءا من لبنان والأردن”.

ووفق وزارة الصحة اللبنانية، قُتل الاثنين 100 شخص في لبنان وأُصيب أكثر من 400، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، جراء أكثر من 300 غارة جوية إسرائيلية. وأفادت حصيلة سابقة للوزارة عن سقوط 50 قتيلا وأكثر من 300 جريح.

وتابع القره داغي: “خلافنا مع السياسات الحزبية لبعض الأطراف اللبنانية أو الفلسطينية لا يمنحنا الحق في دعم أي عدوان يستهدف الشعوب. فلا يجوز لنا أن نفرح لضرب الشعب اللبناني أو الفلسطيني تحت أي ذريعة كانت”.

واستطرد: “لا يجوز أن نترك لبنان أو غزة فريسة سهلة للاستهداف والتفريق، لأجل خلاف مذهبي أو سياسي، فالعدو لا يفرق بين المسلمين في إبادته الجماعية لهم، فكل من ليس معهم فهو ضدهم وضد السامية”.

وشدد على أن “هذا العدوان هو اعتداء سافر، ويجب على المسلمين وحكوماتهم العمل على منعه. وبصفتي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أدعو أمتنا الإسلامية والعربية للقيام بواجبهم أمام العدوان والإبادة الجماعية الصهيونية”.

والمطلوب شرعا هو الوقوف صفا واحدا ضد المشروع الصهيوني وضد الإبادة الجماعية الصهيونية في أي بلد، حسب القره داغي.

كما دعا إلى “عقد قمة عربية إسلامية عاجلة لمناقشة ووقف هذا الجنون الصهيوني المتعربد، الذي يستهدف ليس فقط غزة ولبنان، بل يمتد أثره إلى كل العواصم والبلاد العربية والإسلامية”، حسب البيان.

ورأى القره داغي أن “العرب والمسلمين يملكون أوراقا كثيرة، منها الإعلان عن قطع البترول والغاز إلى أن يتوقف العدوان، ومنها المقاطعة السياسية والاقتصادية للكيان الصهيوني وقطع العلاقات الدبلوماسية”.

بسم الله الرحمن الرحيم

إن ما يحدث في لبنان اليوم هو اعتداء سافر على أرض وشعب، وتدمير لمنازل الناس، وقتل للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء، وجزء من سياسة نتن ياهو وجماعته اليمينة المتطرفة لتوسيع دولة إسرائيل لتشمل القدس والضفة وغزة وجزءا من لبنان والاردن، وفعلا تحقق ضم الجولان..… — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) September 23, 2024

وفي وقت سابق الاثنين دعت مصر ولبنان، عبر بيان مشترك نقلته الخارجية المصرية، إلى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والحرب المستمرة على غزة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في لبنان وسوريا وفلسطين.

ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)