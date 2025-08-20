القسام: أجهزنا على جنود إسرائيليين في إغارة على موقع مستحدث جنوب غزة

غزة: أعلنت كتائب القـــسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأربعاء الإجهاز على عدد من الجنود الإسرائيليين خلال تنفيذ إغارة على موقع مستحدث جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان أورده المركز الفلسطيني للإعلام على منصة إكس: “تمكن مجاهدو القــسام صباح اليوم من الإغارة على موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بقوة قسامية قوامها فصيل مشاة”.

وأضافت: “اقتحم مجــاهدونا الموقع واستهدفوا عددا من دبابات الحراسة من نوع “ميركفاه4” بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف “الياسين 105”.

وأشارت إلى أن “القوة استهدفت عددا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال لتثبيتها بست قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة”.

ولفتت إلى أن “عددا من المجاهدين اقتحموا المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية”، موضحة أن “مجاهديها تمكنوا أيضا من قنص قائد دبابة “ميركفاه 4″ وإصابته إصابة قاتلة”.

وكشفت عن أن “مجاهديها دكوا المواقع المحيطة لمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات كما تم دك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحاب المجاهدين من المكان”.

وأكدت أنه “فور وصول قوة الإنقاذ قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح، واستمر الهجوم لعدة ساعات، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء”.

( د ب أ)