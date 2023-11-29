وصول محتجزتين روسيتين أفرجت عنهما حماس الى مصر- (فيديو) 

“القدس العربي”: وصلت امرأتان روسيتان كانتا محتجزتين لدى حركة حماس وتم الإفراج عنهما في قطاع غزة الأربعاء، الى مصر عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما ذكر التلفزيون المصري الرسمي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت حماس في بيان أنها سلمت كلا من يلينا تروبانوف (50 عاما) وايرينا تاتي (73 عاما) للجنة الدولية للصليب الأحمر. وكانت أفرجت الأحد عن رون كريفوي، وهو إسرائيلي روسي في الخامسة والعشرين، “استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية”.

وقالت “كتائب القسام” في بيان: “أطلقنا سراح محتجزتين روسيتين، استجابة لطلب القيادة الروسية وردا على جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم تسليمهما للصليب الأحمر، قبل قليل (مساء الأربعاء)، كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية”.

#شاهد.. جانب من تسليم مجاهدي كتائب القسام محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/GBgtpL6Oxn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 29, 2023

#شاهد | “شعب يحتضن مقاومته” ..وسط حشد شعبي كبير ،كتائب القسام تسلم الدفعة السادسة من الأسرى الصهاينة للصليب الأحمر ضمن صفقة تبادل الأسرى pic.twitter.com/qj3PjWg5Ts — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 29, 2023

ولم توضح الحركة الفلسطينية طبيعة الجهود التي بذلها بوتين في هذا الشأن، ولم يصدر تعليق روسي حتى الساعة 16:35 (ت.غ).

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن 161 شخصا ما زالوا “رهائن” في غزة بينهم 146 إسرائيليا، احتجزتهم “حماس” عند تنفيذ هجومها على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، نقلا عن مكتب نتنياهو، بأنه “تم إطلاق 86 رهينة من غزة، بينهم 66 إسرائيليا”، على مدار الأيام الخمسة الماضية، حيث تم إرساء هدنة إنسانية موقتة بين إسرائيل و”حماس” تشمل اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة إنسانية لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، ومن بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي 7 أكتوبر، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية، وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(وكالات)