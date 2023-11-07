سياسة | عربي | فلسطين

القسام: إسرائيل عرقلت إطلاق سراح 12 محتجزا أجنبيا

منذ ساعة واحدة

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غزة: أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري المسلح لحركة حماس، الثلاثاء، أنها كانت على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية لكن إسرائيل عرقلت ذلك.
وقالت الكتائب في بيان: “كنا قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن الاحتلال عرقل ذلك”.
وأضافت: “لا زلنا نؤكد أننا على استعداد للإفراج عنهم ولكن الوضع الميداني والعدوان الصهيوني الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك”.
ولليوم الـ32، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة أسفرت عن 10 آلاف و328 شهيدا بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، و631 مسنا، وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

(الأناضول)

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