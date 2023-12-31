القسام: إسقاط طائرة استطلاع واستهداف آليات إسرائيلية في غزة- (فيديو)

غزة: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، استهداف آليات وإسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية قالت إنها كانت في مهمة استخباراتية في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأفادت “القسام”، في بيانات منفصلة عبر منصة “تلغرام” باستهداف “طائرة أباتشي إسرائيلية جنوب حي الزيتون، بمدينة غزة، بصاروخ سام7”.

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها تمكنوا من “تفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأوقعوا المجموعة بين قتيل وجريح”.

وفي بياناتها، قالت كتائب القسام، إنها أسقطت “طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت لاهيا”.

وأضافت أنها استهدفت 5 آليات إسرائيلية في منطقة التفاح والدرج (في مدينة غزة) بعبوات شواظ وقذائف “الياسين 105”.

كما استهدف مقاتلو القسام، قوات إسرائيلية خاصة شرق حي التفاح، بالعبوات والقذائف واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة.

ولفتت القسام إلى أن قواتها “دكت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال” شمال مدينة خانيونس وشرق بلدة خزاعة، جنوب قطاع غزة، بقذائف الهاون.

سرايا القدس، من جهتها، قالت إن مقاتليها “تمكنوا من قنص جندي في حي التفاح”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)