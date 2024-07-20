القسام: استدراج قوة إسرائيلية لنفق مفخخ وإيقاعها بين قتيل وجريح

غزة: قالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، السبت، إن عناصرها تمكنوا من الإيقاع بقوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد استدراجها لفتحة نفق مفخخة.

وأوضحت في منشور مقتضب عبر حسابها على “تلغرام” أن “مجاهدي القسام تمكنوا من استدراج قوة (إسرائيلية) راجلة إلى عين نفق فخخت مسبقا وتفجيرها بأفراد القوة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.

وأشارت إلى أن العملية وقعت في “حي تل السلطان غرب مدينة رفح”.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على بيان “القسام” بشأن تلك العملية حتى الساعة 09:00 (ت.غ).

وعادة لا تصدر تل أبيب تصريحات رسمية أو بيانات تتعلق بتفاصيل المعارك التي يخوضها الجيش الإسرائيلي مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مكتفية بالتحديث على أرقام القتلى والمصابين، في ظل اتهامات بأن تل أبيب لا تكشف عن الأرقام الحقيقية لضحاياها من الجنود والضباط.

وتخوض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة معارك مع القوات الإسرائيلية في كافة أنحاء القطاع، بالتزامن مع استمرار الحرب الشرسة التي تشنها تل أبيب ضد الفلسطينيين في غزة، واستهداف بعض الغارات مخيمات للنازحين وتجمعات للمدنيين.

(الأناضول)