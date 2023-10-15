“القسام”: استشهاد 3 من عناصرنا بلبنان اشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي

غزة: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، استشهاد 3 من عناصرها في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان السبت.

وقالت الكتائب في بيان على منصة تليغرام “قامت مجموعة شهداء النخبة في كتائب الشهيد عز الدين القسام – لبنان، مساء الجمعة بالتقدم للنفاذ نحو فلسطين المحتلة وتمكنت من الاشتباك مع جيش الإسرائيلي والانسحاب بسلام”.

وأضاف البيان “في صبيحة يوم السبت تمكنت المجموعة من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة بالقرب من مستوطنة مرغليوت”.

وتابع البيان “اشتبكت عناصرنا مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر، وأثناء الاشتباك قامت طائرات العدو باستهداف مجاهدينا ليرتقوا شهداء”.

وحسب البيان، فإن أسماء الشهداء الثلاثة هم “أحمد أسامة عثمان، ويحيى نايف عبد الرازق من مخيم عين الحلوة، وصهيب عمر كايد من وادي الزينة”.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإسرائيلي على بيان “القسام”.

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري على خطوط المواجهة بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، على خلفية مواصلة الأخير لليوم التاسع على التوالي، استهداف قطاع غزة المحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة.

(الأناضول)