القسام: استهداف قوة إسرائيلية وإيقاعها بين قتيل وجريح شمال غزة- (فيديو)

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، الخميس، استهداف قوة إسرائيلية خاصة “متحصنة” في عمارة سكنية شمال قطاع غزة، وإيقاعها بين قتيل وجريح.

“كتائـ.ـب القـىىىـام” تبث مشاهد قالت إنها لاشتباكات واستهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق حيي التفاح والدرج في مدينة #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/TaZRcVkZ5L — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 18, 2024

وقالت “كتائب القسام” في سلسلة بيانات على منصة “تلغرام” إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة من 12 جنديا و”أجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر بالقرب من المقبرة الشرقية شرق جباليا شمالي قطاع غزة”.

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من “استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت في عمارة سكنية بقذيفة TBG مضادة للتحصينات وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق جباليا شمال قطاع غزة”.

ودكت “كتائب القسام”، وفق بياناتها، تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

وفي جنوب القطاع، استهدف مقاتلو القسام دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف “الياسين 105” في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس.

وقالت إن مقاتليها بعد عودتهم من مناطق الاشتباك أكدوا “استهداف جرافتين صهيونيتين بعبوتين مضادتين للدروع بمنطقة معن جنوب شرق مدينة خانيونس”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2003 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس “24 ألفا و620 شهيدا و61 ألفا و 830 مصابا وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

(الأناضول)