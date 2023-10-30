“القسام”: استهدفنا آليتين إسرائيليتين توغلتا شرق غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، الاثنين، استهداف آليتين إسرائيليتين “توغلتا” في حي “الزيتون” شرق مدينة غزة.

وقالت في بيان: “كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين متوغلتين شرق حي الزيتون بقذائف الياسين 105”.

وكانت “كتائب القسام” أعلنت في بيان سابق، أنها استهدفت “ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105″، قبل أن ترفع العدد إلى اثنتين.

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد شهود عيان بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بمسافة 3 كيلومترات من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

وكانت حكومة غزة قد أعلنت انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغلت فيها في شارع “صلاح الدين” جنوب شرق مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: “جرى توغل بضع دبابات وجرّافة لجيش الاحتلال على شارع صلاح الدين انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك”.

(الأناضول)