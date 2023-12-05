“القسام” تعلن قتل 10 جنود واستهداف 16 آلية في خانيونس- (فيديو)

جنوب غزة: أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، الثلاثاء، قتل 10 جنود واستهداف آليات إسرائيلية وقنص جنود شرق مدينة خان يونس، وقصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية.
وذكرت كتائب القسام في بيان مقتضب نشرته على منصة “تلغرام”، أن “مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس”.
وفي بيان آخر ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد “وحققوا فيها إصابة مباشرة”.
#شاهد ||جانب من عملية #رصد خيام تموضع العدو قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات المتواجدة في المكان#كتائب_القسام #الاعلام_العسكري #غزة_الآن #غزة_تحت_القصف #غزة_تُباد pic.twitter.com/YYfE40sGpR
— MAHMOUD _H_ALZARIF (@mahmoud_alzarif) December 5, 2023
وذكرت الكتائب، في بيانات مقتضبة، أن مقاتليها استهدفوا ما مجموعه 16 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب بيانات “كتائب القسام”، شملت الاستهدافات دبابات وجرافة عسكرية متوغلة في المنطقة.
وأفادت في بيان أن مقاتليها “تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين ببندقية الغول القسّامية شرق خان يونس، وأصابوهما إصابة مباشرة”.
وفي بيان منفصل ذكرت أن “كتائب القسام تستهدف تحشدات للعدو (الإسرائيلي) شرق مغتصبة (مستوطنة) ماجين برشقة صاروخية”.
كما قالت في بيانين صباحا وظهرا، إنها قصفت مدينة “بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية، ردًا على المجازر بحق المدنيين”.
وتحدثت مصادر فلسطينية عن قصف إسرائيلي عنيف لمدينة خان يونس، أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
ومنذ أيام، يطلب الجيش الإسرائيلي من سكان عدد من أحياء خان يونس إخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها، لكن معظم الشهداء والجرحى في المدينة كما في عموم مناطق القطاع من النساء والأطفال.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 16 ألف فلسطيني، وجرح 41316 آخرين، كما خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
(الأناضول)
تحية للقسام تحية للكتائب تحية للسرايا و تحية للعرين و تحية لجنين وتحية لبلاطة وتحية لأريحا وعقبة جبر وتحية لنابلس وتحية لحوارة و اريحا وعقبة جبر و طولكرم وطوباس وكل أسود فلسطين الذين سيكسرون خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان 🇵🇸🤕✌️🔥🐒🔥🐒🚀🐒🚀🔥🐒🔥
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار فلسطين الأسود والفهود والنمور والذئاب الفلسطينية الباسلة الشجاعة في تلقين حيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة كيف تكون الحروب لتحرير الأوطان 🇵🇸🤕✌️🐒🔥🚀🐒
اللهم إنا نسألك بعظيم سلطانك و قدرتك التي يقهرها قاهر ان تكون لعبادك المقاومين و لا عليكم . اللهم ارمي عنهم و زلزل اللهم أقدام جنود الاحتلال و خذ علي ابصارهم و اطمس اللهم قلوبهم و زلزهم و ابعث الرعب في صدورهم. اللهم انت الناصر و انت المهيمن وانت المؤمن ..
للعلم وللتاريخ في هزيمة ال67 النكراء سقطت سيناء وسقطت الجولان وسلم الملك حسين جبال الضفة والقدس تسليم يد للعدو. انهزم العربان جميعا من اول يوم وظلت خانيونس تقاوم إلى سادس يوم فسميت بحرب الأيام الستة.
حيا الله خانيونس منها يبدءا النصر وبرجالها تستعيد هذه الأمة المهزومة كرامتها ومنها يخرج صلاح الدين زمانه ليتوحد تحت رايته مصر وبلاد الشام والمغرب والخليج يقودهم ابن خانيونس الى النصر الإلاهي الموعود بإذن الله نصر وعد الآخرة الذي راينا بروفة منه ف السابع من اكتوبر.
سبحان الله و كأن أعين العدو معصوبة.الفرق في قوة إيمان مجاهدينا فهم على الجنة وافدون أما أراذلة بنوا صهيون فالرعب يدب في نفوسهم و نار جهنم لهم بالمرصاد.في أحسن التقديرات منذ دخول بنوا صهيون غزة أجهز اشاوسة كتائب القسام على ما يقارب 500 أو 600 عسكري و دمروا ما يقارب 400 دبابة و مركبة.نتانياهو سيخرج من الحرب مدحورا و حزبه سيرمى إلى مزبلة التاريخ و كل مطبع معه.الله اكبر.
شو عملت حماس غير إعطاء إسرائيل الذريعة لتدمير القطاع وقتل ١٨٠٠٠ مدني يكفينا عنتريات
الحرية تأخذ ولاتعطى
لا عليك اعطيك درس بسيط في العنتريات
من الفيديو المنشور ترى عنتريات المقاومة هل لاحظت ارتباك او ارتعاش من المصور او تردد اعد الفيديو كي تفهم جيدا معنى عنتريات المقاومة
الحقوق تنتزع و الحرية لها ثمن ……. كفانا مثبطين و محبطين !!!
الحرية والإنعتاق والاستقلال لها ثمن ولنا في التاريخ الحديت والوسيط أمثلة
لا تجتاج اسرائيل لذريعة يا احمد، كي تدمر وتهدم وتقتل الاطفال والنساء والشيوخ،فقد درجت على ذلك منذ عام 48 وتاريخها مليء بالمجازر التي ارتكبتها والارواح التي ازهقتها،اما القسام فقد احيت الامة النائمة وايقظتها من غفلتها،وبثت في الناس روح المقاومة والجهاد والدفاع عن الارض والعرض، وافضل للناس ان يستشهدوا في ساحات الفداء من ان يموتوا تحت القصف الصهيوني. وبدلا من ان تشد على يد المقاومة وتنصرها ولو بالدعاء تلقي باللو م عليها في قتل الفلسطينيين ،فان لم تسطع ان تساهم بكلمة حق فيسعك الصمت .ولا نامت اعين الجبناء.!!!
ستنتصر بإذن الله القسام الجهادية في سبيله وسبيل فلسطين وليخسئ الخاسئون من الصهاينة والاعراب المتواطئون معهم ،والله اكبر نصر اواستشهاد…