“القسام” تعلن قتل 10 جنود واستهداف 16 آلية في خانيونس- (فيديو)

جنوب غزة: أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، الثلاثاء، قتل 10 جنود واستهداف آليات إسرائيلية وقنص جنود شرق مدينة خان يونس، وقصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية.

وذكرت كتائب القسام في بيان مقتضب نشرته على منصة “تلغرام”، أن “مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس”.

وفي بيان آخر ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد “وحققوا فيها إصابة مباشرة”.

وذكرت الكتائب، في بيانات مقتضبة، أن مقاتليها استهدفوا ما مجموعه 16 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب بيانات “كتائب القسام”، شملت الاستهدافات دبابات وجرافة عسكرية متوغلة في المنطقة.

وأفادت في بيان أن مقاتليها “تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين ببندقية الغول القسّامية شرق خان يونس، وأصابوهما إصابة مباشرة”.

وفي بيان منفصل ذكرت أن “كتائب القسام تستهدف تحشدات للعدو (الإسرائيلي) شرق مغتصبة (مستوطنة) ماجين برشقة صاروخية”.

كما قالت في بيانين صباحا وظهرا، إنها قصفت مدينة “بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية، ردًا على المجازر بحق المدنيين”.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن قصف إسرائيلي عنيف لمدينة خان يونس، أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ومنذ أيام، يطلب الجيش الإسرائيلي من سكان عدد من أحياء خان يونس إخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها، لكن معظم الشهداء والجرحى في المدينة كما في عموم مناطق القطاع من النساء والأطفال.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 16 ألف فلسطيني، وجرح 41316 آخرين، كما خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)