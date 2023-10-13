القسام: “الهجرة الوحيدة في قاموسنا هي باتجاه مدننا المحتلة”

قال أبو عبيدة، متحدث “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، إنه لا يمكن تهجير الفلسطينيين مرتين من أراضيهم، والهجرة الوحيدة التي قد تحصل هي باتجاه المدن التي احتلتها إسرائيل.

جاء ذلك في تسجيل صوتي نشرته “كتائب القسام” الجمعة، عبر قناتها على تلغرام في إطار “الإعلام العسكري” للحركة.

والجمعة، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، على وقع قصف مكثف من المقاتلات الإسرائيلية على الأحياء السكنية منذ 7 أيام.

وقال أبو عبيدة: “إسرائيل أضعف من أن تهجّر الفلسطينيين من بلادهم مرتين”.

وأضاف: “وجّهنا منذ صباح اليوم ردا على آلة الدمار الصهيونية الهمجية 150 صاروخا تجاه عسقلان المحتلة، و50 صاروخا تجاه سديروت، وقصفنا مطار بن غوريون، ولا يزال في جعبتنا الكثير الكثير في الساعات القادمة”.

وأوضح أن الضربات جاءت “لنقول للعدو من جهة، ولنطمئن أبناء شعبنا من جهة أخرى، بأن الهجرة في قاموسنا ليست واردة سوى هجرة العودة إلى عسقلان والقدس وحيفا ويافا وكل فلسطين”.

وتابع مخاطباً الفلسطينيين: “فاثبتوا يا أبناء شعبنا البطل، واعلموا بأن الحرب النفسية التي يمارسها العدو الصهيوني عليكم من خلال التهديد ومحاولة التهجير تهدف إلى صناعة صورة نصر زائفة له أمام جمهوره”.

وأكمل أن إسرائيل “عبر تاريخها لا تعترف بمناطق آمنة، ولا تلقي بالا لعهود أو مواثيق، وتمارس القتل والإجرام في كل قطاع غزة كعقاب جماعي لشعبنا وجريمة حرب يندى لها جبين البشرية”.

(الأناضول)