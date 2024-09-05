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الأسير القتيل هيرش بولين في مقطع بثته “القسام”: إسرائيل تحاول قصفي دون توقف- (فيديو)

5 - سبتمبر - 2024

الأسير الإسرائيلي القتيل هيرش غولدبرغ بولين- (لقطة شاشة)

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“القدس العربي”: نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الخميس، مقطعا مصورا للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، هيرش غولدبرغ بولين، طالب فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن بوقف الحرب في قطاع غزة وإعادة جميع الأسرى.

وقال بولين في رسالته المصورة “افعلوا كل ما تستطيعون لوقف هذا الجنون”، مشيرا إلى أن إسرائيل “تحاول قصفه دون توقف”، “حتى لا تضطر إلى تحمل المسؤولية والتوصل إلى اتفاق…”.

وهذا الأسير هو أحد الأسرى القتلى الستة الذي عثرت عليهم قوات الاحتلال في نفق بمدينة رفح جنوبي القطاع، الأسبوع الماضي.

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  1. يقول متابع:
    سبتمبر 5, 2024 الساعة 9:44 م

    جريمة يعاقب عليها القانون الانساني الدولي

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  2. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 11:51 ص

    دماؤهم ليست أغلى من دماء أطفال ونساء غزة العزة التي تسيل بحرارة وغزارة هذي شهور وشهور وشهور بقصف الصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸🇱🇧☹️💪🔥🐒🔥

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