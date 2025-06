الأسير القتيل هيرش بولين في مقطع بثته “القسام”: إسرائيل تحاول قصفي دون توقف- (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الخميس، مقطعا مصورا للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، هيرش غولدبرغ بولين، طالب فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن بوقف الحرب في قطاع غزة وإعادة جميع الأسرى.

وقال بولين في رسالته المصورة “افعلوا كل ما تستطيعون لوقف هذا الجنون”، مشيرا إلى أن إسرائيل “تحاول قصفه دون توقف”، “حتى لا تضطر إلى تحمل المسؤولية والتوصل إلى اتفاق…”.

عاجل | #كتائب_القسام تنشر فيديو للأسرى الصهاينة قبل مقتلهم :

Hersh Goldberg-Polin: “I am asking you President Biden and Anthony Blinken and all my fellow American citizens to do everything you can to stop the war, stop this madness, and to bring me home now”

