“القسام” تبث فيديو تسليم 3 أسيرات إسرائيليات في غزة- (شاهد)

غزة: بثت كتائب “القسام”، مساء الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة تسليمها 3 أسيرات إسرائيليات وسط مدينة غزة للجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة دولية وإقليمية.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته القسام، عملية التسليم التي جرت في ساحة السرايا وسط غزة، بحضور مئات الفلسطينيين المدنيين، إلى جانب عدد من عناصر “حماس” الملثمين.

وتخللت عملية التسليم تقديم ظروف كرتونية للأسيرات الثلاث، تحمل شعار كتائب القسام وعبارة “صفقة طوفان الأقصى”، بالإضافة إلى شهادة ورقية (لم يوضح ما كتب عليها)، بحسب المشاهد.



وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، استلامه 3 أسيرات من طواقم الصليب الأحمر الدولي، أفرجت عنهن حركة حماس من قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين الطرفين.

وخلال عملية التسليم، ظهر مقاتلون من كتائب القسام ممتشقين السلاح، حيث تحلق حولهم آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة، مرددين شعارات ابتهاج بوقف الإبادة الإسرائيلية، وهتافات داعمة لمقاتلي حماس.

كما ظهرت الأسيرات الإسرائيليات بحالة جيدة، بعكس أسرى فلسطينيين سبق أن أفرجت سلطات الاحتلال عنهم، إذ بدت عليهم علامات التعذيب والتنكيل والتجويع، فيما خرج بعضهم وسط حالة نفسية منهارة.

وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

ومن المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال، الأحد، عن 90 أسيرا وأسيرة، بينهم 21 طفلا، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح الأسيرات الثلاثة.

وإجمالا، تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف و400 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا أم “مدنيا”.

(وكالات)