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“القسام” تبث فيديو لتعامل مقاتليها مع أطفال المستوطنين- (شاهد)

منذ 13 دقيقة

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غزة: بثت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، الجمعة، مقاطع فيديو لتعامل مقاتليها مع أطفال مستوطنين في كيبوتس “حوليت” السبت الماضي.

ويظهر في التسجيل الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، مقاتلي “القسام” يحملون أطفال المستوطنين ويحاولون تهدئتهم وإطعامهم.

ويظهر مقاتل قائلا: “انظروا الرحمة في قلوبنا، لا نقتلهم كما تفعلون”.

وفي الأيام الأخيرة، انتشرت مزاعم إسرائيلية وغربية عن قيام عناصر من “كتائب القسام”، بـ”قطع رؤوس العديد من الأطفال الإسرائيليين” خلال الهجوم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي صحة هذه التقارير.

(الأناضول)

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