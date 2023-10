“القسام” تبث فيديو لتعامل مقاتليها مع أطفال المستوطنين- (شاهد)

غزة: بثت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، الجمعة، مقاطع فيديو لتعامل مقاتليها مع أطفال مستوطنين في كيبوتس “حوليت” السبت الماضي.

ويظهر في التسجيل الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، مقاتلي “القسام” يحملون أطفال المستوطنين ويحاولون تهدئتهم وإطعامهم.

ويظهر مقاتل قائلا: “انظروا الرحمة في قلوبنا، لا نقتلهم كما تفعلون”.

تأكيد على المؤكّد | كيف تعاملت المقاومة الفلسطينية من كتائب عز الدين القسام مع الأطفال الإسرائيليين خلال اقتحام المستوطنات.

This is how the Palestinian resistants fighters dealt with Israeli children. Watch, Share and Retweet please let the World WATCH!#طوفان_الأقصى #Gaza pic.twitter.com/FrfYf5Lqxs

