القسام تبث فيديو للجنود الإسرائيليين المحتجزين الذين قال الجيش إنه قتلهم خطأ في الشجاعية- (فيديو وصور)

غزة- “القدس العربي”: بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شريطا مصورا للجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا بنيران جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأظهر الفيديو 4 جنود إسرائيليين تحدثوا عن أمنيتهم بالعودة الى ذويهم أحياء، وذكروا أنهم تلقوا معاملة حسنة من المقاومة.

صور | ضابط و 3 جنود من الأسرى لدى المقاومة قتلوا برصاص جيش الاحتلال الصهيوني – الضابط "ساخي إدن" لم يعلن عنه جيش الاحتلال وهذا يؤكد أن كل الأرقام التي ينشرها جيش الاحتلال الصهيوني غير دقيقة ويكذب فيها. الوقت ينفذ

הזמן אוזל

Time Is Running Out… pic.twitter.com/QVBW2BNjAn — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) January 6, 2024

ووجه الجنود نداءات الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الحرب على قطاع غزة، وأكدوا أن القصف الإسرائيلي طال البيت الذي تواجدوا فيه.

#عاجل فيديو جديد 🔻

مشاهد لجنود العدو الأسرى الذين قتلهم جيش الاحتلال في حي الشجاعية بمدينة غزة

סצינות של חיילי כיבוש שבויים שנהרגו על ידי צבא הכיבוש בשכונת שוג'עייה בעיר עזה pic.twitter.com/PfOpr9a0b3 — بلال نزار ريان (@BelalNezar) January 6, 2024

وسبق أن أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمسؤوليته عن مقتل 3 جنود بـ”نيران صديقة” في 15 ديسمبر/ كانون الأول في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كانوا محتجزين في القطاع، واصفا الحادث بأنه “خطير وذو عواقب وخيمة للغاية”.