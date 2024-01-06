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القسام تبث فيديو للجنود الإسرائيليين المحتجزين الذين قال الجيش إنه قتلهم خطأ في الشجاعية- (فيديو وصور)

6 - يناير - 2024

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غزة- “القدس العربي”: بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شريطا مصورا للجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا بنيران جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأظهر الفيديو 4 جنود إسرائيليين تحدثوا عن أمنيتهم بالعودة الى ذويهم أحياء، وذكروا أنهم تلقوا معاملة حسنة من المقاومة.

ووجه الجنود نداءات الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الحرب على قطاع غزة، وأكدوا أن القصف الإسرائيلي طال البيت الذي تواجدوا فيه.

وسبق أن أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمسؤوليته عن مقتل 3 جنود بـ”نيران صديقة” في 15 ديسمبر/ كانون الأول في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كانوا محتجزين في القطاع، واصفا الحادث بأنه “خطير وذو عواقب وخيمة للغاية”.

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  1. يقول نعمان:
    يناير 6, 2024 الساعة 6:42 م

    عندما ننظر إلى آخر استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي وتصريحات قادته، ثمة إصرار على تدمير حماس والجهاد الإسلامي.

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    1. يقول مأمون:
      يناير 6, 2024 الساعة 7:00 م

      يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين.
      اللهم اجعل تدبير الصهاينة المعتدين تدميرهم و اجعل دائرة السوء تدور عليهم.

  2. يقول اللهم نصرك الذي وعدت 🇵🇸:
    يناير 6, 2024 الساعة 6:48 م

    جاؤوا ليقتلوا فقتلوا ….. إن الله عزيز ذو انتقام !!!

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    1. يقول فصل الخطاب:
      يناير 6, 2024 الساعة 6:55 م

      إن الله يحق الحق بكلماته و عده الحق المبين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب 🇵🇸🔥🐒🚀🐒🚀🐒

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