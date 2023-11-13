القسام تبث فيديو لمجندة أسيرة في غزة قتلت بقصف إسرائيلي- (فيديو)

غزة: بثت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الاثنين، مقطع فيديو لمجندة إسرائيلية أسيرة في غزة، قالت إنها قتلت في قصف جوي إسرائيلي على القطاع.

وقالت المجندة “فاؤول أسياني”، وهي من أصول مغربية، إنها من سكان مدينة “موديعين” (وسط)، وتبلغ من العمر 19 عاما، وفق فيديو “القسام”.

وأضافت: “أنا موجودة في غزة منذ 4 أيام، وغزة تتعرض كلها لقصف (إسرائيلي) بالصواريخ، ويوجد في غزة مختطفون آخرون معي، ونحن نخشى أن نموت من الصواريخ”.

وخاطبت “أسياني” حكومة وجيش بلادها بالقول: “من فضلكم توقفوا، الانفجارات قريبة منا”.

ونشرت “القسام” صورة للمجندة الإسرائيلية، بعد مقتلها في قصف إسرائيلي على غزة.

#لقطات | نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسـ.ـام رسالة مصورة للأسيرة المجندة الإسرائيلية “فاؤول أزاي مارك أسياني”، التي قُتلت إثر قصف طائرات الاحتلال بتاريخ 9 نوفمبر 2023.#فيديو #إيكاد pic.twitter.com/L3ZNcTJB4y — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 13, 2023

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت “القسام” عبر تلغرام: “مقتل الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، من (مستوطنة) موديعين، وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في قصف (إسرائيلي) استهدف قطاع غزة”.

وفي 4 نوفمبر الجاري، أعلنت “القسام”، فقدان 60 أسيرا لإسرائيل في غزة، جراء قصف القطاع المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق مساء الاثنين، حذر “أبو عبيدة”، المتحدث باسم “القسام” إسرائيل، من أن “استمرار العدوان البري والبحري والجوي، يهدد حياة الأسرى“.

وأسر مقاتلو “القسام” نحو 239 شخصا بين عسكريين ومدنيين ومنهم من يحملون جنسيات مزدوجة لدى اقتحامهم مستوطنات ونقاطا عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، في عملية سمتها “طوفان الأقصى”.

ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.

(الأناضول)