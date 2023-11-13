القسام تبث فيديو لمجندة أسيرة في غزة قتلت بقصف إسرائيلي- (فيديو)

غزة: بثت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الاثنين، مقطع فيديو لمجندة إسرائيلية أسيرة في غزة، قالت إنها قتلت في قصف جوي إسرائيلي على القطاع.
وقالت المجندة “فاؤول أسياني”، وهي من أصول مغربية، إنها من سكان مدينة “موديعين” (وسط)، وتبلغ من العمر 19 عاما، وفق فيديو “القسام”.
وأضافت: “أنا موجودة في غزة منذ 4 أيام، وغزة تتعرض كلها لقصف (إسرائيلي) بالصواريخ، ويوجد في غزة مختطفون آخرون معي، ونحن نخشى أن نموت من الصواريخ”.
وخاطبت “أسياني” حكومة وجيش بلادها بالقول: “من فضلكم توقفوا، الانفجارات قريبة منا”.
ونشرت “القسام” صورة للمجندة الإسرائيلية، بعد مقتلها في قصف إسرائيلي على غزة.
#لقطات | نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسـ.ـام رسالة مصورة للأسيرة المجندة الإسرائيلية “فاؤول أزاي مارك أسياني”، التي قُتلت إثر قصف طائرات الاحتلال بتاريخ 9 نوفمبر 2023.#فيديو #إيكاد pic.twitter.com/L3ZNcTJB4y
— Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 13, 2023
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت “القسام” عبر تلغرام: “مقتل الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، من (مستوطنة) موديعين، وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في قصف (إسرائيلي) استهدف قطاع غزة”.
وفي 4 نوفمبر الجاري، أعلنت “القسام”، فقدان 60 أسيرا لإسرائيل في غزة، جراء قصف القطاع المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي وقت سابق مساء الاثنين، حذر “أبو عبيدة”، المتحدث باسم “القسام” إسرائيل، من أن “استمرار العدوان البري والبحري والجوي، يهدد حياة الأسرى“.
وأسر مقاتلو “القسام” نحو 239 شخصا بين عسكريين ومدنيين ومنهم من يحملون جنسيات مزدوجة لدى اقتحامهم مستوطنات ونقاطا عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، في عملية سمتها “طوفان الأقصى”.
ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.
(الأناضول)
ابتعاد العرب عن القضية الفلسطينية ورفع ايديهم عنها جعل إسرائيل تستفرد بالفلسطينيين ،
من أصول مغربية !!!!!!
المشكل ان هناك من يفتخرون بهم!!!
مجندة بجيش العدو الصهيوني , و من أصل مغربي !
أشقائي المغاربة : عدوك , عدو دينك !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
لن استغرب رهط مطبعي المغرب ان يعملوا متاحة على القتيلة.
افيحاي ادرعي هذا المهرج الصهيوني بزي عسكري متحدثا اللغة العربية مستشهدا بعض الاحيان بايآت من القرأن اوامثال عربية..أصله عراقي…هل هنا العراق يتحمل هذه العقبات..اعتقد انه لك علم بالمؤامرة الني تمت بعد تاسيسى الكيان الصهيوني عام 1948..باجبار اليهود العرب على ترك بلدانهم وترحيلهم إلى فلسطين المحتلة…سؤالي ماذنب المغاربة كشعب بهذا الموضوع وقد شاهدنا قبل أيام خروج مظاهرة مليونية مغربية نصرة للقضية الفلسطينية.
ما هذا اللغط يا سادة ، الا تعلمون أن كل الاسرائليين من أصول أجنبية ، هناك يمنيون و اثيوبيون و روس و بولنديون و عراقيون وووو . فلم استنكاركم فقط لمن أصوله مغربية ؟ اسألوا أين و متى ولد أبويها ن يا سبحان الله .
ندعوا المواطنين المغاربة من ديانة يهودية أن يتركوا فلسطين للشعب الفلسطيني وأن يرفضوا الإرهاب الصهيوني ويرجعوا لبلادهم المغرب ، بلاد المغرب يتسع لجل أبنائه والحمد لله لأن قتل إخواننا الفلسطينيين لن نتسامح معه كمغاربة ، ونرفض جميع المغاربة الذين يقاتلون بإسم الصهيونية الإرهابية
معناه ان المغاربة اليهود هم من يحاربون في فلسطين
كل الاسرائليين من أصول أجنبية ، هناك يمنيون و اثيوبيون و روس و بولنديون و عراقيون وووو . فلم استنكاركم فقط لمن أصوله مغربية ؟
ندعوا لها بالرحمة يجب إعادة جتمانها ودفنها. في المغرب بلادها وبلاد اجدادها
أعتقد أن هذا الإعلان عن مقتل مجندة إسرائيلية نتيجة القصف الجوي الاسرائيلي ليست خطوة موفقة من جانب حماس، فهذه الأسيرة يفترض أن تكون في حراسة وحدة الظل في حركة حماس و هي وحدة متخصصة في رعاية الأسرى و الحفاظ على حياتهم، و هذا الإعلان يخلق عدة مشاكل بالنسبة لحماس:
أولًا : معلوم من اليوم الأول للحرب أن هناك قصف جوي متواصل و بالتالي يجب أخذ الاحتياطات اللازمة و تأمين الأسرى بشكل مناسب، و يبدو ان هذا لم يحدث.
ثانيًا: هذا يثبت أن سلاح الجو الاسرائيلي قد أصاب وحدة الظل التابعة لحركة حماس و أن قتل المجندة الأسيرة كان بطريق الخطأ ، و بالتالي يؤكد النظرية الاسرائيلية التي تقول أن سلاح الجو يستهدف فقط أفراد حماس و أن الخسائر الضخمة في صفوف المدنيين جاءت فقط نتيجة تواجدهم في مواقع تستخدم من قبل هؤلاء الأفراد، إذن فهو ليس قصفًا عشوائيًا بنسبة مائة بالمائة يستهدف المدنيين كما يروج له في وسائل الإعلام المنحازة.
ثالثًا: يجب على حماس تقديم تقرير طبي عدلي يشرح طبيعة الإصابات التي حدثت للمجندة الأسيرة و التي تسببت في وفاتها، و إلا قد يستخدم ذلك من قبل أصحاب نظرية المؤامرة و الترويج له على أن حركة حماس هي التي قامت بقتل الأسيرة.
نرجو إتخاذ الحيطة و الحذر و التفكير في كل خطوة قبل الشروع فيها.
اسرائيل ومن يدعمها ليس لهم أي ذرة من الانسانية فهم لم يحافظوا على مجنديهم الاسرى فكيف يحافظوا على اطفال ونساء غزة ؟ وافعالهم افعال الضعفاء وليست افعال الاقوياء الاحرار
هناك احصائيات تؤكد ازدياد أرقام الهجرة المعاكسة للشعب اليهودي المستورد بسبب استمرار الكفاح الوطني الفلسطيني لا سيما بعد انكشاف صورة هذا الكيان الهش أمنيا أمام العالم وغياب الرفاه الاقتصادي حيث جميع القطاعات الاقتصادية في مختلف الأصعدة مشلولة تمر بفترة من الاضطراب لم يسبق لها مثيل في تاريخ هذا الكيان لك أن تتخيل فيما لو استمر هذا الاستنزاف والشلل لمدة عدة أشهر في ظل احتمال إنزلاق ووتطور الصراع بشكل مفاجئ في جبهة الشمال مع حزب الله بكبسة واحدة يمكنه أن يمطر هذا الكيان الهش بالآلاف الصواريخ بمعدل يوميا! لديه بنك اهداف استراتيجية ومتنوعة لذا انصح الشعب المستورد لا تتردد احمل شناطك وارحل فورا قبل فوات الآوان الى المطار بن غوريون 🇵🇸🇵🇸🇵🇸✌
قبل سنة 1948 كانت توجد فلسطين فقط و كانت لها خريطة تشمل كل أراضي فلسطين.🚨
و بعد خلق ” دولة إسرائيل” سنة 1948 إستوردت إسرائيل آلاف اليهود من جميع مناطق العالم.🚨
وهذا خلق العنصرية داخل إسرائيل لأن يهود أوروبا يعتقدون أنفسهم بأنهم أفظل من يهود إفريقيا.🚨
إسرائيل خليط من جنسيات مختلطة و توجد بها تيارات دينية يهودية مختلفة.🚨