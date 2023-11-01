القسام تبث مشاهد لإسقاط عبوة على قوة راجلة إسرائيلية شمال قطاع غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة إسرائيلية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت القسام أن القنبلة تم إسقاطها بواسطة طائرة مسيرة وأنها أسقطت عددا من الجرحى لدى قوات الاحتلال.

الله أكبر الآن كتائب القسام تبث مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة صهيونية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة pic.twitter.com/Wy97caY9Jr — رضوان الأخرس (@rdooan) November 1, 2023

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت القسام عن تدمير عدد من الدبابات الإسرائيلية المتوغلة شمال القطاع.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن 16 من قواته قتلوا في المعارك الشرسة الدائرة في قطاع غزة ومحيطه مع مقاتلي حركة حماس.

وينشر الجيش الإسرائيلي سجلا على موقعه الإلكتروني يشمل أسماء وأعمار ومواقع عناصره الذين قتلوا في الحرب الدائرة.

وتقاتل القوات الإسرائيلية مسلحي حماس بريا في غزة منذ الجمعة، مدعومة بغارات جوية مكثفة وقصف مدفعي، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين في القطاع الفلسطيني.

وقضى 15 عسكريا داخل غزة خلال القتال مع حماس، فيما قضى آخر خارج حدود القطاع، ولم يقدم الجيش تفاصيل حول كيفية مقتله.

وفقدت إسرائيل ما لا يقل عن 331 عسكريا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.