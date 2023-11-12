“القسام” تتبنى إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل

لبنان: تبنت “كتائب القسام- لبنان“، الأحد، إطلاق دفعات صاروخية استهدفت عدة مناطق شمالي إسرائيل، بينها مدينة حيفا ومستوطنتي “شلومي” و”نهاريا”.

وأعلنت “كتائب القسام – لبنان”، في بيان، “مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومستوطنتي شلومي ونهاريا، شمال فلسطين المحتلة بعدة رشقات صاروخية مركزة، ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة”.

ووفق مراسل الأناضول، ردت إسرائيل بقصف وغارات جوية على مناطق حدودية لبنانية يعتقد أن الصواريخ أطلقت منها.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الأحد، إن “مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف منطقتي المشيرفة واللبونة، الواقعتين على أطراف بلدة الناقورة (جنوب لبنان)”.

وذكرت الوكالة أنه “تم إطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل (القوات الأممية) في الناقورة جنوب لبنان”.

وفي وقت سابق الأحد، قالت جماعة “حزب الله” اللبنانية في بيان، إنها “استهدفت ثكنة زرعيت (موقع إسرائيلي على الحدود اللبنانية) بقذائف المدفعية وحققت فيها إصابات مباشرة”. بعد أن هاجمت موقعين وجنود إسرائيليين ظهر الأحد.

بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي “إصابة سبعة جنود بجروح طفيفة في وقت سابق اليوم (الأحد) نتيجة سقوط قذائف هاون في منطقة منارة (شمال)، حيث تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي”.

في حين ذكر جهاز الإسعاف الإسرائيلي، إصابة 10 إسرائيليين بجروح إثر سقوط صواريخ في منطقة “الجليل الأعلى”، قرب الحدود اللبنانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)