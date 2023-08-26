سياسة | عربي | فلسطين

“القسام” تتبنى عملية حوارة- (صورة)

منذ ساعة واحدة

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غزة: أعلنت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، السبت، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي وقعت قبل أيام قرب بلدة حوارة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وقتل فيها مستوطنان إسرائيليان.

ونشرت صفحة “القسام” بالضفة الغربية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تلغرام” صورتين لقتلى عملية حوارة وكتبت عليها: “جهادنا مستمر.. وعملياتنا لن تتوقف”.

وتعليقاً على تبني “القسام” لعملية حوارة، قال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم: “حماس ترفع مستوى التحدي مع العدو الصهيوني الذي يهدد ويتوعد، ونقول له إن كل هذه التهديدات لن توقف مسار المقاومة”.
وأضاف في تصريحات لإذاعة “الأقصى” المحلية: “المقاومة أصبحت أكثر حضورا وأكثر قوة على الفعل والإنجاز لإيقاع الخسائر في قوات الاحتلال”.

وتابع قاسم، أن “كتائب القسام في قلب المعركة بالضفة الغربية كما كانت دائما هي في صدام ونضال مستمر ومتواصل”.

وفي 19 أغسطس/آب الجاري قُتل مستوطنان إسرائيليان في عملية إطلاق نار استهدفت مركبتهما ببلدة حوارة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.

(الأناضول)

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  1. يقول إبسا الشيخ:
    أغسطس 26, 2023 الساعة 3:14 م

    جهادنا مستمر

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  2. يقول زينو الجزائر:
    أغسطس 26, 2023 الساعة 3:39 م

    كتائب القسام و كتائب الاقصى اصبحت معادلة صعبة في توازن الرعب الذي فرضته فصائل المقاومة على ارض الواقع

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