“القسام” تتبنى عمليتين ضد قوات الاحتلال بالضفة الغربية

رام الله: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الإثنين، مسؤوليتها عن العمليتين الهجوميتين بمستوطنتي غوش عتصيون وكرمي تسور قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة يومي الجمعة والأحد.

وقالت في بيان: “تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عمليتي مغتصبتي غوش عتصيون وكرمي تسور قرب مدينة الخليل”.

ونعى البيان “الاستشهاديين المجاهدين: محمد إحسان مرقة، وزهدي نضال أبو عفيفة”.

وأوضحت أن “مرقة تمكن من تفجير مركبة مفخخة في محطة للوقود بمغتصبة غوش عتصيون بهدف استدراج جنود العدو للمكان، فيما انقضّ على القوة التي قدمت بالسلاح الآلي فأوقع منهم قتلى وجرحى، كان على رأسهم غال ريتش قائد لواء عتصيون”.

وبحسب بيان القسام “استطاع أبو عفيفة اقتحام مغتصبة كرمي تسور عقب دهس حارسها، وأطلق النار تجاه مجموعة من المغتصبين الصهاينة، قبل أن يفجر مركبته داخل المغتصبة”.

والجمعة، أصيب 3 ضباط بينهم قائد لواء، جراء محاولة تفجير سيارة مفخخة عند مفرق “غوش عتصيون” جنوب الضفة، بالتزامن مع هجوم في مستوطنة كرمي تسور القريبة، وفق إعلان للجيش الإسرائيلي في حينه.

وقالت القسام إنها “تكشف عن أولى عملياتها الاستشهادية بمحافظة الخليل، لتؤكد على ما قالته سابقا بأن كافة محافظات الضفة بلا استثناء ستبقى تخبّئ بين أحيائها المزيد من المفاجآت المؤلمة والكبرى للمحتل الغادر، وآخرها عملية ترقوميا التي نفذها الشهيد مهند محمود العسود”.

وأمس الأحد، قتل 3 عناصر شرطة إسرائيليين بإطلاق نار استهدف مركبتهم قرب حاجز ترقوميا بمدينة الخليل جنوب الضفة.

(الأناضول)