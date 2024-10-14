القسام تدمر آليات عسكرية في مناطق التوغل وتؤكد إيقاع قتلى وجرحى

غزة – “القدس العربي”:

أعلنت فصائل المقاومة في قطاع غزة، عن تنفيذ عدة عمليات مسلحة استهدفت فيها الآليات العسكرية المشاركة في عمليات التوغل البري.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن إيقاع سرية “مشاة ميكانيكي” لجيش الاحتلال، في كمين محكم شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وعرضت كتائب القسام شريطا مصورا، يظهر استعدادات أحد تشكيلاتها العسكرية للتعامل مع الكمين، وعمليات الرصد التي جرت ووضع العبوات الناسفة بعد تجهيزها، ومن ثم تفجيرها في الرتل العسكري، وبثت القسام لقطات تظهر لحظة تفجير العبوات الناسفة.

كما أظهرت اللقطات خروج ناشط من بين الركام، وهو يطلق قذائف مضادة للدروع صوب دبابات إسرائيلية، ويحقق فيها إصابة مباشرة.

وأظهرت اللقطات التي بثها الجناح العسكري لحماس، الخلية التي نفذت الهجوم، وهي تراقب الرتل العسكري وتحركات جيش الاحتلال في منطقة العملية، من خلال شاشة صغيرة تنقل صورا من كاميرات مثبتة في الخارج.

وظهر أيضا أحد نشطاء حماس وهو يتوعد جنود الاحتلال، ويتحدى رئيس أركان جيش الاحتلال الذي توعد بسحق حركة حماس، فيما ظهر آخر وهو يقرأ رواية بعنوان “العصف المأكول” للدكتور محمود الزهار القيادي في حماس، والتي تتحدث عن الحرب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة في العام 2014.

وفي نهاية التسجيل بثت صورا لمروحية اجلاء إسرائيلية، حلقت فوق سماء المنطقة.

كما أعلنت عن استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع “ميركفاه” بعبوتين مضادتين للدروع وقذيفة “تاندوم” قرب مسجد أم المؤمنين عائشة في مخيم جباليا.

وقالت إن ناشطيها تمكنوا من استهداف أحد المنازل الذي تحصن بداخله العشرات من جنود الاحتلال بقذيفة “TBG” وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق معسكر جباليا.

كما أعلنت عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “تاندوم” شمال بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وكانت القسام قد تبنت عملية تفجير نفق في قوة إسرائيلية راجلة، في بلدة بيت لاهيا، وإيقاع أفرادها ما بين قتيل وجريح.

كما تبنت استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بقذيفة من نوع “الياسين 105″، خلال توغلها في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت أيضا إن ناشطيها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد “رعدية” في عدد من جنود الاحتلال خلال محاولتهم الدخول لأحد المنازل وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب مسجد الصراط في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال، عند جبل الكاشف شرق مخيم جباليا.