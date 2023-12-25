“القسام” تستهدف جنودا إسرائيليين شمال وشرق خان يونس- (فيديوهات)

غزة: قالت “كتائب القسام”- الجناح المسلح لحركة “حماس”، الاثنين، إنها استهدفت جنودا إسرائيليين شمال وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت “القسام” في بيان مقتضب إنها استهدفت “ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خان يونس”.

وفي بيان ثان، ذكرت أنها استهدفت “تجمّعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون”.

كما بثّت القّسام مشاهد قالت إنها لـ “رشقات صاروخية تجاه أراضينا المحتلة”، دون أن تحدد المناطق التي استهدفتها في الداخل الإسرائيلي.

من جانبها، قالت “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي”، إنها استهدفت جنودا إسرائيليين في محاور عدة للقتال شمال وجنوب قطاع غزة.

وقالت في بيان، إن عناصرها تمكنوا صباح اليوم (الاثنين) من “استهداف آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف التاندوم والآر.بي.جي في شارع بنك فلسطين بجباليا البلد شمال قطاع غزة”.

وذكرت في بيان ثانٍ أن عناصرها استهدفوا “تحشدًا لجنود وآليات العدو في محيط موقع إيرز شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون”.

كما استهدف عناصر “سرايا القدس”، بحسب بيان ثالث، “التحشدات العسكرية بمحيط مسجد الظلال بمحاور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60”.

وأفادت بأنها استهدفت “دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة التاندوم في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق (مدينة) غزة (شمال القطاع)”.

وأوردت أنها قصفت “تحشدات العدو في أرض أبو عريبان شرق حي الزيتون (أكبر أحياء مدينة غزة مساحةً) بصواريخ 107 وقذائف الهاون”.

كذلك بثّت السرايا مشاهد قالت إنها من استهداف عناصرها “لآليات وجنود العدو في محاور التقدم شرق (مدينة) غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)