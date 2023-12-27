القسام تستهدف مروحية إسرائيلية وجنودا متحصنين في جباليا- (فيديو)

غزة: كشفت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس، الأربعاء، عن تنفيذها عددا من العمليات ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، أبرزها استخدام صاروخ “RPO-A” المضاد للتحصينات لأول مرة ضد الجنود المشاركين في المعارك البرية بقطاع غزة.

جاء ذلك في بيانات مقتضية نشرتها “كتائب القسام” عبر منصة تلغرام.

وقالت إنها “استهدفت قوة صهيونية خاصة تحصنت بمنزل في شارع غزة القديم، بمنطقة جباليا البلد، لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل”.

وأضافت أن مقاتليها “استهدفوا طائرة مروحية بصاروخ سام 18، في منطقة الصفطاوي، شمال مدينة غزة”، كما تمكنوا من “قنص جندي صهيوني شرق مدينة خان يونس” جنوبي القطاع.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستهدف فيها “كتائب القسام”، مروحية إسرائيلية في سماء قطاع غزة، منذ بدء الحرب ضد القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

“القســـ…ـــام” تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بمدينة غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/30FgzgoB5Z — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 27, 2023

(الأناضول)