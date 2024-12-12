“القسام” تشيد بعملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في جنوب القدس

غزة: أشاد المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الخميس، بعملية إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في جنوب القدس، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح.

وعبر منصة تلغرام، قال أبو عبيدة: “نبارك عملية القدس البطولية التي نفذها أحد أشاوس شعبنا في الضفة (الغربية) المحتلة”.

وأضاف: “ندعو شبابنا ومقاومينا في الضفة الغربية لتكثيف عملياتهم ضد جنود العدو الإسرائيلي وقطعان مغتصبيه إسناداً لغزة ومن أجل إفشال مخططات الاحتلال التي تتسارع وتيرتها لضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض”.

والخميس، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه “قتل الليلة الماضية (مساء الأربعاء) صبي عمره 12 عاما إثر اعتداء بإطلاق النار على حافلة ركاب في طريق الأنفاق قرب مفرق الخضر”، على حد قولها.

وأضافت: “كما أصيب 3 أشخاص بجروح ما بين متوسطة وطفيفة”.

وأوضحت الهيئة أن “فلسطينيا قام بإطلاق حوالي 20 رصاصة من سيارة ولاذ بالفرار”.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 811 شهيدا، ونحو 6 آلاف و450 جريحًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)