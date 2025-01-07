“القسام” تعرض مشاهد لمسيّرات إسرائيلية سيطرت عليها شرق رفح- (فيديو)

غزة: عرضت كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الثلاثاء، مشاهد لطائرات مسيّرة إسرائيلية سيطرت عليها شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في مقطع مصور مدته 56 ثانية نشرته “القسام” عبر قناتها بـ”تلغرام”، في وقت تواصل فيه إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة للشهر الـ16.

وذكرت “القسام” في الفيديو أنها سيطرت على هذه الطائرات المسيرة في المناطق الشرقية لمدينة رفح.

ويظهر في الفيديو مقاتل ملثم يعرض إحدى هذه الطائرات، وهي صغيرة الحجم، ثم استعرضت الكاميرا مجموعة طائرات أخرى مماثلة تبدو استطلاعية.

كتائب القسام: مشاهد من استيلاء مجاهدينا على عدد من طائرات العدو المسيرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة#عاجل pic.twitter.com/sBirkoAgYQ — خبرني – khaberni (@khaberni) January 7, 2025

ورغم الإبادة المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلا أن إسرائيل تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة للحرب، ولاسيما القضاء تماما على قدرات حماس واستعادة الأسرى من القطاع .

ويوميا تعلن “حماس” عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين لآخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)