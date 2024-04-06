القسام تعلن إجهازها على 5 جنود إسرائيليين في خان يونس

غزة: القسام: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، إجهاز مقاتليها على 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في مواجهات بحي الأمل، في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

و في منشور عبر تلغرام، قالت القسام، إن مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا “الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، وإصابة عدد آخر”.

إضافة إلى “تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة تاندوم، في حي الأمل، غربي مدينة خان يونس”، وفق المنشور.

وفي بيان آخر، قالت القسام، إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105″، في ذات المنطقة.

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا أيضا قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين “قتيل وجريح”، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي هبوطا مروحيا لإخلائهم في حي الأمل، وفق البيان.

وفي بيان ثالث، قالت القسام إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، بعبوة “العمل الفدائي” في حي الأمل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.

(الأناضول)