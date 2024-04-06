القسام تعلن إجهازها على 5 جنود إسرائيليين في خان يونس

غزة: القسام: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، إجهاز مقاتليها على 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في مواجهات بحي الأمل، في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
و في منشور عبر تلغرام، قالت القسام، إن مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا “الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، وإصابة عدد آخر”.
إضافة إلى “تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة تاندوم، في حي الأمل، غربي مدينة خان يونس”، وفق المنشور.
وفي بيان آخر، قالت القسام، إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105″، في ذات المنطقة.
وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا أيضا قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين “قتيل وجريح”، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي هبوطا مروحيا لإخلائهم في حي الأمل، وفق البيان.
وفي بيان ثالث، قالت القسام إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، بعبوة “العمل الفدائي” في حي الأمل.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.
(الأناضول)
اللهم يا رب في هذه الليالي الفضيلة نسألك يا رب أن تدمر الصهاينة المغتصبين ومن حالفهم وساندهم وعاونهم وناصرهم من المنافقين..
اللهم نصرا مؤزرا يشفي غليل المسلمين.
من مسافة صفر، نعم يا إخوان الله أكبر على أحرار فلسطين الأسود والفهود من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى وألوية صلاح الدين والمجاهدين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة والخليل والجليل وكل شبر من تراب فلسطين من النهر للبحر سيتحرر بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد فابشروا يا أهل فلسطين بنصر عزيز مبين من الفتاح العليم قاهر البعبع الصهيو أمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️
الله أكبر على أحرار فلسطين الأسود والفهود من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى وألوية صلاح الدين وغيرها من الفصائل الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸✌️
احلى عيدية احلى خبر.
الله اكبر وما النصر إلا من عند الله.
عدد الجنود الذين قتلوا في الزنة وفي حي الامل ضعف العدد المذكور في الخبر.
الزنة من اول المناطق التي مسحها العدو وأبادها عن بكرة أمها وأبيها.
وهاهم اشاوس الزنة بعد أربعة شهور من الإبادة. ينتفضون ويخرجون من تحت الركام ليمعنوا تقتيلا وتدميرا في العدو الغاشم والياته.
انها خانيونس عنقاء فلسطين أيها السادة، مقبرة العدو، مهد القسام، مسقط راس الضيف والسنوار، مرسلة كواكب الشهداء وقوافلها الرنتيسي وجميع رفاقه إلى الجنة. من يريد تذكرة مرور إلى الجنة فليتخذ من خانيونس دارا ومقرا. او ليعرج على انفاقها حيث اسرع وسيلة للفردوس الأعلى باذن الله.
من خنونس بحذف الألف والياء كما يناديها أبناءها البررة عز العرب وتاج رءوسهم، منها سيخرج صلاح الدين العز القسامي ليطهر عواصم العهر والمذلة والخيانة الأقرب فالأبعد من دنس ونجاسة حكامها وأشياعهم ليوقظ امة غثاء السيل امة الثرثرة والخنوع والمهاترات إلى المعركة الفصل في تاريخ هذه الامة وليعيد لها مجدها العروبي الأصيل المسلم الذي أنهكه واستباحه ايما استباحة حكامها الخونة وإشباعهم .
لا نامت أعي الجبناء محكومين وحكاما.
يا ريت حدّ ال 5 كم صفر.
يعني 50 او 500 أو 5000
ما في شي مستحيل.
بيخفّ الشر بالعالم والظلم والقتل وسرقة اراضي فلسطين ،ووو
سبحانك الواحد الأحد الصمد العظيم الأعظم اللهم بارك في فرسان الأقصى وثبت أقدامهم وقلوبهم وانصرهم وسدد رميهم وقوي عزيمتهم وارادتهم وعظم اجرهم واخذل من خذلهم وارحم موتاهم شهداء ان شاء الله وعنده أحياء يرزقون واشفي جرحاهم ثم اقدف الرعب والغضب في بيوت وقلوب المغضوب عليهم كيان الشيطان ومن والآهم .
المقاومة الفلسطينية تنزل الضربات الموجعة والمؤلمة ضد الجنود والضباط الصهاينة ويخفي العدو الأرقام الحقيقية ويقول الإعلام الصهيوني أن الخسائر تبلغ حجم لواء (عدد أفراد اللواء في الجيش الصهيوني مابين 3000-5000) وانا اعتقد أن القتلي أكثر بكثير وتبلغ أكثر من 8000 آلاف قتيل صهيوني وعشرات الآلاف من الجرجي مابين اصابات حرجة ومتوسطة إذا نظرنا الي فيديوهات المقاومة الفلسطينية التي تظهر خسائر العدو صوت وصورة….
تحيا غزة العزة والكرامة والصمود
تحيا فلسطين المحتلة من البحر للنهر
عاشت الايادي الطاهرة للمقاومة
{قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين & ويذهب غيظ قلوبهم..}