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“القسام” تعلن استهداف آليات إسرائيلية شرق دير البلح

منذ 23 دقيقة

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غزة: أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة حماس، السبت، استهداف آليات إسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر منصة تلغرام: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام أعد مسبقا في عدد من آليات العدو (الإسرائيلي) ومعداته الهندسية بمنطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح”.

وبحسب البيان، رصد مقاتلو “القسام” هبوط طيران إسرائيلي للإخلاء، دون مزيد من التفاصيل.

كما استهدف مقاتلو “القسام” ناقلة جند ودبابة “ميركافاه” بقذائف الياسين “105” شرق مدينة دير البلح، وفقا للبيان.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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