“القسام” تعلن استهداف آليتين إسرائيليتين شمال غرب غزة

إسطنبول: أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، صباح الخميس، استهداف آليتين إسرائيليتين في محور شمال غرب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في منشور على تلغرام: “كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105”.

والأربعاء، أعلنت “القسام” تدمير دبابتين و4 آليات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” في بلدة بيت حانون.

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية “عمقت توغلها” داخل شمال ووسط القطاع.

ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي “كتائب القسام” في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

(الأناضول)