سياسة | عربي | فلسطين

“القسام” تعلن استهداف آليتين إسرائيليتين شمال غرب غزة

منذ 6 دقائق

حجم الخط
0

إسطنبول: أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، صباح الخميس، استهداف آليتين إسرائيليتين في محور شمال غرب قطاع غزة.
وقالت الكتائب في منشور على تلغرام: “كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105”.
والأربعاء، أعلنت “القسام” تدمير دبابتين و4 آليات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” في بلدة بيت حانون.
والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية “عمقت توغلها” داخل شمال ووسط القطاع.
ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي “كتائب القسام” في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

جنرال إسرائيلي في الاحتياط: هكذا أقنعت نتنياهو بتغيير خطة الاجتياح البري 
31 - أكتوبر - 2023
دعوات لمقاطعة مجموعة “كارفور” الفرنسية لتواطئها مع إسرائيل- (تغريدات)
31 - أكتوبر - 2023
هل فعلا حرر جيش الاحتلال أسيرة كانت في غزة؟ إسرائيليون يكذّبون ويطالبون أبو عبيدة بالتوضيح- (فيديو وصورة)
31 - أكتوبر - 2023
إيكونوميست: حرب المدن في غزة ستكون دموية أكثر من الموصل والرقة ضد تنظيم “الدولة”
31 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية