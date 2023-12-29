“القسام” تعلن استهداف جنود وآليات إسرائيلية بمخيم البريج

إسطنبول: أعلنت “كتائب القسام”، الجمعة، استهداف جنود وآليات عسكرية إسرائيلية بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وسقوطهم بين قتيل وجريح.

جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، على منصة تلغرام.

وقالت “القسام”: “تمكّن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات برميلية، وعبوة مضادة للأفراد في قوة مشاة صهيونية وعدد من الآليات العسكرية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

وأوضحت أن الاستهداف أوقع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

صور بثتها كتائب القسام لما قالت إنها لاستهداف جنود إسرائيليين وتدمير آلياتهم المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/B9s0aslqY7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 28, 2023

وفي بيان آخر، أشارت إلى استهدافها “جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 10، شمال مخيم البريج، وتحقيق إصابة مباشرة”.

كما تمكّن مقاتلو “القسام” من “استهداف قوة صهيونية خاصة متحصّنة في مبنى شمال مخيم البريج، بالقذائف المضادة للتحصينات والاشتباك معها من مسافة صفر، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأيضاً، أعلنت “كتائب القسام” إسقاطها “طائرة استطلاع من طراز Skylark-2 كانت بمهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة”.

وحتى الساعة 13:05 (ت.غ) لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق فوري بشأن تلك الأنباء.

وقبل أيام، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إخلاء منازلهم بشكل فوري والانتقال إلى مدينتي دير البلح ورفح”، حسب منشورات ألقتها طائراته على مناطق وسط القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت، حتى الجمعة، 21 ألفاً و507 شهداء، و55 ألفاً و915 إصابة، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

(الأناضول)