القسام تعلن استهداف مستوطنة “نيرعام” الإسرائيلية بصواريخ قصيرة المدى

غزة: أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، السبت، استهداف مستوطنة محاذية لقطاع غزة بصواريخ قصيرة المدى، جنوبي إسرائيل.

وقالت القسام، في بيان: “قصفنا كيبوتس نيرعام بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مناطق متاخمة للقطاع جنوبي البلاد، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة “نيرعام”.

تأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

(الأناضول)