القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية جنوبي قطاع غزة- (فيديو)

غزة: أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الجناح المسلح لحركة حماس، الاثنين، استهداف ناقلة جند إسرائيلية يعتليها عسكري شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت “القسام”، في بيان، إن مقاتليها استهدفوا “ناقلة جند صهيونية من نوع (نمر) يعتليها أحد الجنود الصهاينة بقذيفة الياسين 105، قرب مفترق شارع 5 مع السطر الغربي شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع”.

وأوضحت أن مقاتليها رصدوا “تدخل الطيران المروحي للإخلاء”، في إشارة لوقوع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية.

وحتى الساعة 12.37 (ت.غ)، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب حول ذلك.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 196 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(وكالات)