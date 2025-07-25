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“القسام” تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية بخان يونس جنوبي غزة

منذ 48 دقيقة

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غزة: أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الجناح المسلح لحركة حماس، الجمعة، استهداف ناقلة جند إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت “القسام” في بيان، إن مقاتليها استهدفوا “ناقلة جند صهيونية من نوع (نمر) يعتليها أحد الجنود، بقذيفة الياسين 105، بالقرب من مفترق شارع 5 بمنطقة السطر الغربي شمالي خان يونس”.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول بيان “القسام”، فيما تفرض إسرائيل عادة رقابة مشددة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها، ما يرشح الأعداد المعلنة للارتفاع.

وحتى مساء الخميس، قتل 895 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6 آلاف و134 منذ بدء الحرب على غزة، حسب بيانات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء خسائر أكبر.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)

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