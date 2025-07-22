“القسام” تعلن استهداف ناقلة جند وسط قطاع غزة

غزة: أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، الثلاثاء، استهداف ناقلة جند إسرائيلية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت “القسام”، في بيان، إن مقاتليها استهدفوا “ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105، قرب مفترق أبو هولي جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة”.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

والأحد، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الأولى إنذارات إخلاء إلى الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية الغربية لدير البلح تمهيدا لتوسيع نطاق حرب الإبادة عبر تنفيذ عملية برية في المنطقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات وصفوها بالعنيفة بين مقاتلين يتبعون للفصائل الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب دير البلح.

ولم تشر كتائب “القسام”، إلى وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

فيما سبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، مقتل ضابط احتياط في معركة بجنوب قطاع غزة، ليكون ثاني عسكري يُقتل خلال 24 ساعة.

وقال في بيان إن الرائد احتياط فلاديمير لوزا (36 عاما) في الكتيبة 7020 باللواء الخامس، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، دون تفاصيل، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحادث وقع الاثنين.

ومساء الاثنين، أعلن جيش الاحتلال مقتل عسكري وإصابة ضابط من لواء غولاني في جنوب قطاع غزة.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتفع عدد قتلاه منذ بدئه الإبادة في 7 أكتوبر 2023 إلى 895 عسكريا بينهم 451 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تشير المعطيات نفسها إلى إصابة 6 آلاف و108 عسكريين منذ 7 أكتوبر، بينهم 2803 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على نشر خسائرها في قطاع غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها، ما يرشح الأعداد المعلنة للارتفاع.

ومنذ ذلك الوقت تواصل إسرائيل -بدعم أمريكي- حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(وكالات)