“القسام” تعلن قتل 16 جنديا وتدمير 71 آلية إسرائيلية خلال 4 أيام بغزة- (فيديو)

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء الاثنين، مقتل 16 جنديا إسرائيليا، وتدمير 71 آلية إسرائيلية في قطاع غزة، خلال الـ4 أيام الماضية.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الكتائب على تلغرام.

وقالت الكتائب: “تمكن مقاتلو القسام خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وأكد مقاتلونا قتل 16 جنديا (إسرائيليا)، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة”، دون تحديد الأماكن.

وأشارت إلى “تنفيذ 42 مهمة عسكرية، أوقعت عددا من الجنود (الإسرائيليين) قتلى وجرحى، وتم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر”.

وأشارت “القسام” إلى “تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو (الإسرائيلي)، وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع”.

وأوضحت أن مقاتليها “أسقطوا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى”.

وقالت الكتائب إن مقاتليها “أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان (إسرائيل)، بوابل من صواريخ المقاومة M90”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت “كتائب القسام”، استهداف 26 آلية إسرائيلية في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأعلنت “القسام”، استهدافها آليات وجنوداً إسرائيليين أوقعتهم بين “قتيل وجريح”، بحي التفاح (شمال) ومخيم البريج (وسط) وخان يونس جنوبي قطاع غزة.



وهاجمت عناصر “القسام” تجمعا لآليات الاحتلال شرق حي التفاح “بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم، وفق بيانات سابقة.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)