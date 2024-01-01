“القسام” تعلن قتل 16 جنديا وتدمير 71 آلية إسرائيلية خلال 4 أيام بغزة- (فيديو)

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء الاثنين، مقتل 16 جنديا إسرائيليا، وتدمير 71 آلية إسرائيلية في قطاع غزة، خلال الـ4 أيام الماضية.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الكتائب على تلغرام.
وقالت الكتائب: “تمكن مقاتلو القسام خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وأكد مقاتلونا قتل 16 جنديا (إسرائيليا)، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة”، دون تحديد الأماكن.
وأشارت إلى “تنفيذ 42 مهمة عسكرية، أوقعت عددا من الجنود (الإسرائيليين) قتلى وجرحى، وتم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر”.
وأشارت “القسام” إلى “تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو (الإسرائيلي)، وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع”.
وأوضحت أن مقاتليها “أسقطوا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى”.
وقالت الكتائب إن مقاتليها “أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان (إسرائيل)، بوابل من صواريخ المقاومة M90”.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت “كتائب القسام”، استهداف 26 آلية إسرائيلية في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة، خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأعلنت “القسام”، استهدافها آليات وجنوداً إسرائيليين أوقعتهم بين “قتيل وجريح”، بحي التفاح (شمال) ومخيم البريج (وسط) وخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وهاجمت عناصر “القسام” تجمعا لآليات الاحتلال شرق حي التفاح “بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم، وفق بيانات سابقة.
ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
(وكالات)
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار القسام والسرايا والعرين وكل أسود فلسطين الذين سيكسرون خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀🚀
ممتاز جدا، جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة سينهار ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒🚀🚀🚀🚀🚀
الله أكبر،الله أكبر،الله أكبر..قتلانا في الجنة و قتلاهم في النار والله مولانا ولا مولى لهم..اللهم انصر إخواننا المجاهدين على الصهاينة القتلة المجرمين و حلفائهم الظلمة الحاقدين و عملائهم الجبناء المتخاذلين..
الله اكبر ولله الحمد والشكر ، صناديد المقاومة يقتلون جنود العدو ويدمرون الياتهم العسكرية ولقد ادي ذلك الي سحب 5 ألوية من قطاع غزة بسبب الخسائر الجسيمة والتي لو استمرت سوف تنزل علي العدو الصهيوني بالضربة القاضية …
تحيا غزة العزة والكرامة
تحيا فلسطين المحتلة من البحر للنهر
الله اكبر ولله الحمد والشكر ، المقاومة تدمر الآليات العسكرية الصهيونية بالعشرات كل يوم وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى ، رغم الإمكانيات المتواضعة وتأمر كل دول العالم بمن فيهم الحكام العرب علي المقاومة ومحاولة اذلالها وتركيعها أمام العدو …
مازال القادم أعظم ومازال في جيعة المقاومة الكثير والكثير لم يعلن عنه بعد ، وسوف تكون هذة الحرب هي بداية الانهيار للكيان الصهيوني وهروب المغتصبين الي بلدانهم الأصلية باذن الله …
تحيا غزة العزة والكرامة..
تحيا فلسطين المحتلة من البحر للنهر
ألله أكبر ألله أكبر ولله الحمد
حيا الله الأسود في غزة العزة
الله اكبر على كل عدو ظالم والعاقبة للمجاهدين
يعذبهم الله بايديكم الله غالب
والله حينما تصيب القذيفة القساميّة الدبابة الصهيونيّة بمقتل؛ { أقفز } معها بثقل قهر التاريخ…فمنْ يكون في داخل
ذلك الصندوق الفولاذيّ يتحوّل إلى { شاورما }.أذكر أيام الخدمة العسكريّة كان أحد تمارين التدريب أنْ أضع رأسي بمستوى حافة حفرة بعمق 2 متر…ثمّ تقذف في وسط الحفرة قنبلة يدويّة…فيتطاير التراب حتى ينبت في فروة الرأس
ولا يزول لثلاثة أيام بعد الغسول…وتبقى الأذن صماء مع كلّ سماع أو قول.فكيف بمنْ تناله مباشرة قذيفة أحفاد هاشم والرسول؟
أذكر نفسي وأنتم بالا نتوقف عن الدعاء من القلب وان شاء الله سنسمع ما يثلج صدورنا بإذن الله تعالى