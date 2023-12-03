“القسام” تعلن استهداف 60 جنديا إسرائيليا بعبوات ناسفة وسط قطاع غزة

غزة: أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا، فجر الأحد، 60 جنديا إسرائيليا بتفجير عبوات ناسفة شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وقتلوا “عددا كبيرا” منهم.
وقالت الكتائب في بيان: “فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جنديا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك”.
و”قام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 (02:30 ت.غ) تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال”، بحسب البيان.
وتابعت: “تقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة، وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى”.
وحتى الساعة، لم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي حول بيان “القسام”.
وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
(الأناضول)
اللهم انصر المجاهدين في فلسطين على أعدائهم اليهود والخونة العرب والعلماء المنافقين نصرا مبينا عزيزا مؤزرا ، واجعل كيد اليهود المغتصبين في نحورهم ونحور الخونة الأذلاء المتخاذلين ، المجد والخلود لمجاهدي القسام والجهاد الإسلامي ، وكل عربي مسلم شريف ، يدافع عن المقدسات .
رجالات القسام قول وفعل
لا عذر لكم يا عرب هؤلاء يدفعون عن الشرف الاخير
حيا الله الابطال.
قولوا معي.
اللهم انصر اخوتنا.
اللهم شتت عدوهم.
اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم
اللهم ارسل ملائكتك تساندهم.
اللهم تقبل موتاهمشهداء في جناتك.
اللهم هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
اللهم شهدوا بأنك انت الله لا إله إلا أنت وحدك ولا شريك لك ونشهد معهم.
اللهم نصرك لهم ولنا.
يارحمن يارحيم ياحنان يامنان ياقادر ياجبار ياالله يا الله يا الله.
و إلى جهنم وبئس المصير (٦٠) مع حكام الجرب الخونه .
آمين يارب العالمين
اين القوة الضاربة العظمى؟؟؟ ين اختفت الأسلحة الدولية و العالمية التي كدستها انظمتنا العربية و العسكرية على وجه الخصوص؟؟؟
آين الشعارات الجوفاء الرنانة مع فلسطين 🇵🇸 ظالمة أو مظلومة؟؟؟
أم ان العرب ينهبون خيرات بلدانهم يشترون الأسلحة لتصدأ ثم ليقتلوا بعضهم البعض؟؟؟؟
و حسنا الله و نعم الوكيل…
لم يعد هناك عرب بالمفهوم القديم، عزة ونخوة وإباء ونصرة المظلوم، صار هناك عرب التطبيع والتنسيق و التنافس المحموم على دنيا فانية وحياة الترف والترفيه 🇵🇸🤕✌️
انها الحرب ضد اعداءالله عليكم بالصبر والثباث صبرا الا غزة موعدكم الجنة
و ما النصر الا من عند الله. انتم تقابلون في سبيل الله و الصهاينة يقاتلون في سبيل الطاعوت.
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
اصبروا و صابروا و رابطوا لن يخذلكم الله العزيز القدير
فرسان الأقصى لستم لوحدكم إن الله وملائكته وقلوب شعوب الأمة معكم .
إنها حرب عالمية ضد غزة العزة .
صبر ونصر جميل إن شاء الله تعالى
المقاومة الفلسطينية واللبنانية واليمنية والعراقية عليهم وضع يدا في يد لمواجهة التوسع الصهيوني والأمريكي في الشرق الأوسط .لأن الدول وضعت كل ثقلها لصالح العدوان الصهيوني لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة العزة .والودر الأن والمؤمل عليه هي المقاومة الإسلامية وتحريك الشعوب للقيام بدور الساسة .لأن الساسة أبانوا عن تواطئهم مع الخطاب الصهيوني .ولا حول ولا قوة الا بالله …