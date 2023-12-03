“القسام” تعلن استهداف 60 جنديا إسرائيليا بعبوات ناسفة وسط قطاع غزة

غزة: أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا، فجر الأحد، 60 جنديا إسرائيليا بتفجير عبوات ناسفة شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وقتلوا “عددا كبيرا” منهم.

وقالت الكتائب في بيان: “فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جنديا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك”.

و”قام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 (02:30 ت.غ) تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال”، بحسب البيان.

وتابعت: “تقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة، وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى”.

وحتى الساعة، لم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي حول بيان “القسام”.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

(الأناضول)