القسام تعلن الإجهاز على 3 عسكريين إسرائيليين وقنص رابع شمالي غزة 

غزة: أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الجمعة، الإجهاز على 3 عسكريين إسرائيليين وقنص رابع واستهداف 3 دبابات وجرافة عسكرية في مناطق مختلفة من محافظة شمال قطاع غزة.

جاء ذلك خلال 5 عمليات منفصلة نفذتها كتائب “القسام” بمحافظة شمال غزة، ونشرت بيانات عنهم.

وقالت القسام في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من “الإجهاز على 3 جنود صهاينة من المسافة صفر في محيط دوار (عباس كيلاني) شمال مدينة بيت لاهيا”.

وتابعت في بيان ثان، إن مقاتليها قنصوا “جنديا إسرائيلية في محيط دوار عباس كسلاني”.

وأوضحت، في بيانين منفصلين، أنها استهدفت دبابتين من نوع ميركافا بقذيفتي “الياسين 105” وجرافة عسكرية بمحيط جمعية التطوير وقرب دوار تل الذهب في بيت لاهيا.

كما استهدف مقاتلو القسام، بحسب بيان، دبابة من نوع ميركافا بعبوة شواظ، غرب مخيم جباليا، شمالي القطاع.

وتتواصل المعارك بين مقاتلي فصائل فلسطينية مسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور القتال المختلفة خاصة بمحافظة شمال قطاع غزة التي تشهد إبادة وتطهير عرقي منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي 5 أكتوبر، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول الفلسطينيون إن قوات الاحتلال ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)