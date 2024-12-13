“القسام” تعلن الاستيلاء على 3 مسيرات إسرائيلية برفح

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، الجمعة، استيلاءها على 3 مسيرات إسرائيلية “أثناء قيامها بمهام استخباراتية” بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام” في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من “الاستيلاء على 3 طائرات كواد كابتر صهيونية أثناء قيامها بمهام استخباراتية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع”.

وفي الأشهر الأخيرة، كثف الجيش الإسرائيلي من استخدام “كواد كابتر” المسيرة لإعدام فلسطينيين بالرصاص وإطلاق القنابل وتوجيه إنذارات الإخلاء وذلك إمعانا بالإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي محافظة الشمال، قالت “كتائب القسام” إن مقاتليها قصفوا “قوات العدو المتوغلة في منطقة البريد بمخيم جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وتتواصل المعارك بين مقاتلين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل المختلفة، خاصة بمحافظة الشمال.

(الأناضول)