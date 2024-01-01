“القسام” تعلن السيطرة على طائرة مسيرة إسرائيلية شمال غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام”، الاثنين، السيطرة على طائرة مسيرة إسرائيلية كانت في مهمة استخبارية شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب (الذراع المسلح لحركة “حماس”) في بيان مقتضب، إن مقاتليها “سيطروا على طائرة مسيرة صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة”.

من جانبها، أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، في بيان مقتضب، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية منذ فجر الاثنين مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق وشمال مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وفي السياق نفسه، أفادت “كتائب المقاومة الوطنية” الجناح المسلح للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة في محور وسط خان يونس وأطلقوا قذيفة “آر بي جي” تجاه آلية إسرائيلية وحققوا فيها إصابة مباشرة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه العمليات العسكرية حتى الساعة 10:05 ت.غ.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الأحد “21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)