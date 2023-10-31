“القسام” تعلن تدمير آليات إسرائيلية في عدة محاور بقطاع غزة.. وتنشر فيديو لاشتباك إيرز- (شاهد)

غزة: أعلنت “كتائب القسام”، الثلاثاء، تدمير آليات إسرائيلية في اشتباكات تدور منذ فجر اليوم على عدد من المحاور بقطاع غزة.

وأدت الاشتباكات إلى “تدمير عدة آليات عسكرية إسرائيلية والاشتباك مع قوات مترجلة، عند عدة محاور في قطاع غزة”، حسبما نقلت منصات إعلامية تابعة لـ”كتائب القسام” على تلغرام.

وقالت الذراع العسكري لحركة “حماس” إن مقاتليها “دمروا فجر اليوم آلية صهيونية شرق (معبر) إيرز (بيت حانون)، بعبوة ناسفة وقذيفتي الياسين 105”.

وأضافت أن مقاتليها “يخوضون أيضا اشتباكا مع قوات متوغلة شمال غرب غزة” نتج عنه “استهداف آليتين (دبابة وجرافة) بقذيفتي الياسين 105، واشتعال النيران فيهما، والإجهاز على أحد الجنود من نقطة صفر”، حسب المصدر ذاته.

كما أشارت الكتائب إلى استهدافها “قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم (التجاري مع إسرائيل) بقذائف الهاون” و”تدمير 3 آليات في غرب التوام (شمال القطاع) باستخدام قذائف الياسين 105″.

في السياق، نشرت القسام مشاهد فيديو لعملية إنزال خلف خطوط العدو يوم الأحد الماضي في قاعدة إيرز العسكرية.

ويظهر المقطع مشاهد من الاشتباكات مع جنود الاحتلال.

مشاهد من التحام مجاهدي كتائب القسام بالقوات المتوغلة غرب "إيرز" يوم الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/VcravUmnsq — باسل ابو حسان (@basel_abuhassan) October 31, 2023

الآن كتائب القسام تبث مشاهد من التحام مجاهديها بقوات الاحتلال المتوغلة غرب "إيرز" يوم الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/6RdMFDlkLS — رضوان الأخرس (@rdooan) October 31, 2023

ومنذ فجر السبت، بدأ الجيش الإسرائيلي توغلات برية محدودة على عدة محاور من قطاع غزة الذي يتعرض لغارات جوية عنيفة منذ أكثر من 3 أسابيع دمرت أحياء سكنية وخلفت آلاف الشهداء من الأطفال والنساء.

(الأناضول)