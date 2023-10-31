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“القسام” تعلن تدمير آليات إسرائيلية في عدة محاور بقطاع غزة.. وتنشر فيديو لاشتباك إيرز- (شاهد)

منذ 10 دقائق

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غزة: أعلنت “كتائب القسام”، الثلاثاء، تدمير آليات إسرائيلية في اشتباكات تدور منذ فجر اليوم على عدد من المحاور بقطاع غزة.

وأدت الاشتباكات إلى “تدمير عدة آليات عسكرية إسرائيلية والاشتباك مع قوات مترجلة، عند عدة محاور في قطاع غزة”، حسبما نقلت منصات إعلامية تابعة لـ”كتائب القسام” على تلغرام.

وقالت الذراع العسكري لحركة “حماس” إن مقاتليها “دمروا فجر اليوم آلية صهيونية شرق (معبر) إيرز (بيت حانون)، بعبوة ناسفة وقذيفتي الياسين 105”.

وأضافت أن مقاتليها “يخوضون أيضا اشتباكا مع قوات متوغلة شمال غرب غزة” نتج عنه “استهداف آليتين (دبابة وجرافة) بقذيفتي الياسين 105، واشتعال النيران فيهما، والإجهاز على أحد الجنود من نقطة صفر”، حسب المصدر ذاته.

كما أشارت الكتائب إلى استهدافها “قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم (التجاري مع إسرائيل) بقذائف الهاون” و”تدمير 3 آليات في غرب التوام (شمال القطاع) باستخدام قذائف الياسين 105″.

في السياق، نشرت القسام مشاهد فيديو لعملية إنزال خلف خطوط العدو يوم الأحد الماضي في قاعدة إيرز العسكرية.

ويظهر المقطع مشاهد من الاشتباكات مع جنود الاحتلال.

ومنذ فجر السبت، بدأ الجيش الإسرائيلي توغلات برية محدودة على عدة محاور من قطاع غزة الذي يتعرض لغارات جوية عنيفة منذ أكثر من 3 أسابيع دمرت أحياء سكنية وخلفت آلاف الشهداء من الأطفال والنساء.

(الأناضول)

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