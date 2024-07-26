المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة وتتمكن من قتل جنود

غزة – “القدس العربي”:

واصلت فصائل المقاومة تنفيذ هجمات مسلحة، استهدفت فيها قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف جرافة صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105″، وقالت إنه تم مشاهدة هبوط الطيران المروحي لإخلاء طاقمها في حي السلام برفح.

كما أعلنت عن تدمير دبابتين لجيش الاحتلال من نوع “ميركفاه 4” حولهما عدد من الجنود بعبوتي “شواظ” في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

كما أطلقت المقاومة صاروخين من نوع أرض-جو تجاه طائرات مروحية إسرائيلية، كانت تحلق فوق الأجواء الغربية لمدينة غزة.

وأعلنت أيضا قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الشعبية عن استهداف جنود الاحتلال وآلياته في محور التقدم جنوبي بلدة القرارة بقذائف الهاون.

هذا وقد أعلن جيش الاحتلال عن مقتل الجندي موطي رافي (37 عاما) وذكر أنه يعمل مشغل معدات ثقيلة من وحدة جفعاتي، حيث كان يعمل سائقا لجرافة كبيرة.

وأوضح أنه قتل خلال القتال جنوب قطاع غزة، وبذلك ارتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب الى 328 جنديا.

وكان جيش الاحتلال أعلن ليل الخميس عن مقتل الرقيب نوعام دواك (19 عاما)، ويعمل في الكتيبة التاسعة بتشكيلة “الآثار الحديدية 401″، وقال إنه قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وأوضح أنه في نفس الحادثة أصيب جنديان بجروح خطيرة وهم من جنود المدرعات من الكتيبة التاسعة، وقد تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات، وتم إبلاغ عائلاتهم.