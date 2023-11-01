“القسام” تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين شمال شرق قطاع غزة- (فيديو)

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، الأربعاء، تدمير دبابتين إسرائيليتين في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام” في بيان مقتضب: “دمرنا دبابتين (إسرائيليتين) في منطقة مدرسة الزراعة ببيت حانون بـ 3 قذائف الياسين 105”.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق فوري على بيان “كتائب القسام”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت “القسام” تدمير 4 آليات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105″ في بلدة بيت حانون، فيما أفادت القناة 13 العبرية الخاصة بـ”ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى بمعارك غزة إلى 15 منذ الثلاثاء”.

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية “عمقت توغلها” داخل شمال ووسط القطاع.

ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي “كتائب القسام” في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على غزة، استشهد خلالها أكثر من 8796 من الفلسطينيين، بينهم 3648 طفلا، وأصاب نحو 22219، كما استشهد 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

(وكالات)